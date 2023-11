Google se uitvoerende hoof, Sundar Pichai, staar hofgetuienis in die gesig in Google Play Winkel se besigheidspraktyke

Sundar Pichai, uitvoerende hoof van Google, het vir die tweede keer in twee weke in die federale hof verskyn om in 'n voortslepende antitrustverhoor te getuig. Hierdie keer het Pichai die besigheidspraktyke van die Google Play Winkel verdedig, wat verantwoordelik is vir die verspreiding van toepassings vir Android-sagteware.

Epic Games, die vervaardiger van die gewilde videospeletjie Fortnite, beweer dat Google se betalingsverwerkingstelsel, wat ’n kommissie van 15% tot 30% van inprogram-aankope insamel, verbruikers en sagteware-ontwikkelaars onwettig benadeel. Hulle beweer dat Google sy dominante posisie in die mark gebruik om mededinging van ander toepassingwinkels te stuit, pryse op te jaag en innovasie te ontmoedig. Dit eggo 'n soortgelyke saak wat Epic teen Apple gebring het.

Pichai se jongste hofverskyning het gekom net weke nadat hy getuig het in 'n afsonderlike antitrustverhoor in Washington, DC, wat gefokus het op Google se beweerde magsmisbruik in sy soekenjin. Ten spyte van die verskillende liggings en spesifieke kwessies, beklemtoon beide proewe Google se geweldige krag en sy verhouding met Apple.

Een belangrike deel van Google se verdediging is dat die maatskappy mededinging van Apple se iPhone en sy toepassingwinkel in die gesig staar. Tydens die getuienis is dit egter aan die lig gebring dat Google 36% van sy advertensie-inkomste uit Safari-soeknavrae met Apple gedeel het in 2021. Hierdie openbaarmaking het gelei tot gespanne woordewisseling tussen Pichai en Epic Games se prokureur.

Terwyl Pichai die inkomstedeling erken het, het hy volgehou dat Google en Android heftig met Apple en die iPhone meeding, en beweer dat hierdie wedywering verbruikers bevoordeel deur meer keuses en laer pryse te bied.

Die Epic Games-proef is betekenisvol omdat, indien suksesvol, dit Google en Apple se vermoë om kommissies op inprogram-aankope in te samel, kan verswak. Dit volg op 'n vorige beslissing dat Apple apps moet toelaat om skakels na ander betaalopsies te verskaf, wat moontlik die kommissies wat beide maatskappye ontvang, ondermyn.

Tydens die getuienis het bewyse aan die lig gebring hoe winsgewend die Google Play Winkel vir Google was en 'n bedryfswins van $4.4 miljard in die eerste helfte van 2020 gegenereer het. Pichai het beklemtoon dat 97% van sagteware-ontwikkelaars in die Play Winkel geen fooie betaal nie, aangesien hulle óf nie digitale goedere verkoop nie óf nie genoeg inkomste genereer om die kommissies te aktiveer nie.

Die proef werp steeds lig op die komplekse dinamika tussen tegnologiereuse en die impak van hul besigheidspraktyke op verbruikers en ontwikkelaars.

FAQ

Waaroor gaan die antitrustverhoor waarby Sundar Pichai, uitvoerende hoof van Google, betrokke is?

Die antitrustverhoor behels bewerings teen Google se sakepraktyke in die Google Play Winkel, waar Epic Games beweer dat die betalingsverwerkingstelsel verbruikers en sagteware-ontwikkelaars benadeel deur pryse op te jaag en mededinging te smoor.

Wat is die verband tussen hierdie verhoor en die vorige verhoor teen Apple?

Epic Games het voorheen 'n soortgelyke saak teen Apple aanhangig gemaak en beweer dat sy appwinkel se betaalstelsel ook mededingend was. Die proewe beklemtoon die oorheersing van Google en Apple en hul verhoudings met programontwikkelaars en verbruikers.

Watter impak kan die proewe hê op Google en Apple se kommissie op inprogram-aankope?

Daar is 'n moontlikheid dat die proewe die vermoë van beide maatskappye kan ondermyn om kommissies op inprogram-aankope in te vorder. 'n Vorige uitspraak teen Apple het reeds vereis dat die maatskappy apps toelaat om skakels na ander betaalopsies te verskaf, wat moontlik die kommissies wat deur beide Google en Apple ingesamel word, verswak.

Hoe winsgewend is die Google Play Winkel?

Volgens getuienis wat in die hof voorgelê is, het die Google Play Winkel 'n bedryfswins van $4.4 miljard in die eerste helfte van 2020 gegenereer. Dit is egter belangrik om daarop te let dat 97% van sagteware-ontwikkelaars op die Play Winkel glad nie enige fooie betaal nie.

Wat is die verweer wat deur Google en Pichai aangebied word?

Google en Pichai voer aan dat die maatskappy mededinging van Apple se iPhone en sy toepassingwinkel in die gesig staar, en dat hierdie kompetisie verbruikers bevoordeel deur meer keuses en laer pryse te bied. Hulle beklemtoon ook dat die kommissiestelsel in die Google Play Winkel nie op die meerderheid sagteware-ontwikkelaars afgedwing word nie.