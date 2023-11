Google Maps onder vuur vir gevaarlike woestyn-ompaaie

Google Maps is onder die loep geneem nadat hy bestuurders op gevaarlike ompaaie deur afgeleë woestynpaaie gelei het, wat hulle gestrand gelaat het en 'n vasloop veroorsaak het. Die voorval het op 19 November plaasgevind toe 'n stofstorm die sluiting van dele van die snelweg 15 tussen Los Angeles en Las Vegas gedwing het. Op soek na 'n alternatiewe roete, het bestuurders op Google Maps staatgemaak, net om op verraderlike ongeplaveide paadjies in die Nevada-woestyn gelei te word.

Shelby Easler en haar gesin, wat van die Las Vegas Grand Prix teruggekeer het, was onder diegene wat geraak is. Hulle het besluit om die aanbevole ompad te neem om die stofstorm te vermy en moontlik tyd te bespaar. Min het hulle geweet, hulle sou uiteindelik vir ure deur die berge navigeer voordat hulle naby Kingston Peak op 'n grondpad vasgeval het. Soortgelyke voorvalle is aangemeld, met honderde ander gestrande bestuurders wat dieselfde foutiewe roete geneem het.

Die situasie het eskaleer toe diegene wat in die teenoorgestelde rigting gereis het, insluitend Gillian en David Strull, ook na afgeleë agterplaaspaaie gelei is. Namate hul geskatte aankomstyd aanhou toeneem het, het David agterdogtig geraak en sy vrou se Google Maps nagegaan, net om te vind dat dit 'n heeltemal ander roete voorstel. Hulle het gekies om by die hoofweg te hou, en het die chaos vermy wat deur die ondeurdagte ompad veroorsaak is.

Hierdie gevalle beklemtoon die potensiële risiko's wat verband hou met die staatmaak uitsluitlik op GPS-navigasie-toepassings. Terwyl tegnologie gerief en doeltreffendheid bied, is dit van kardinale belang om versigtigheid en gesonde verstand aan die dag te lê. In onvoorsiene omstandighede of onbekende gebiede is dit raadsaam om 'n fisiese kaart byderhand te hê as rugsteun.

Ná die voorval het Google om verskoning gevra en bevestig dat hulle nie meer bestuurders deur daardie gevaarlike paaie sal lei nie. Die California Highway Patrol het hierdie sentiment weerspieël en beklemtoon hoe belangrik dit is om by primêre, bekende roetes te hou om veiligheid te verseker.

