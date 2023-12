Nuwe Game Alert: Caveblazers gratis beskikbaar op GOG

'n Nuwe speletjie het op GOG aangekom en dit sal sekerlik spelers behaag. Soos gewoonlik sal jy egter vinnig moet optree om hierdie unieke titel in die hande te kry.

Teen hierdie tyd moet jy vertroud wees met GOG, die CD Projekt Red (Cyberpunk 2077) winkel. Dit staan ​​om twee redes uit. Eerstens, sy beleid om DRM-vrye speletjies vir aankoop aan te bied, wat dikwels negatief beskou word as gevolg van sy potensiële prestasieprobleme. Die tweede trekpleister van Good Old Games is die gratis speletjies wat aan spelers verskaf word, soortgelyk aan die Epic Games Store. Die volgende een is reeds hier!

Die nuwe gratis speletjie op GOG vir 22 Desember 2023

Hierdie is nie regtig 'n vroeë Kersgeskenk nie, soos op GOG is dit elke week Kersfees. Maar die nuwe gratis speletjie van die week is nou aanlyn beskikbaar. Dit is 'n pixel art skelmagtige platform genaamd "brutaal en genadeloos", met permadeath-meganika. Caveblazers deur Deadpan Games (Wildfrost) speel af in 'n fantasie-heelal binne 'n grot, gevul met kabouters, orke, wapens, items en magiese drankies, terwyl jy dit waag om die dieptes van die grot te verken en uiteindelik 'n "ondenkbare" krag te verkry.

Dit is egter nie net 'n roguelike nie. Caveblazers, wat nou gratis op GOG beskikbaar is, bevat ook RPG-elemente, soos voorraadbestuur. Veelvuldige sones wag op jou, wat elkeen uitloop op 'n unieke baasgeveg wat meer uitdagend is as die gewone vyande wat jy deur die hele wedstryd teëkom. Vir die mees moedige spelers wat 'n ekstra uitdaging soek, word spesiale belonings aangebied vir die suksesvolle voltooiing van uitdagings.

Die speletjie het baie positiewe terugvoer op Steam ontvang, met 87% van meer as 3,000 22 resensies wat positief is. Spelers waardeer die suksesvolle pixelkuns, die vinnige spel en die prosedureel gegenereerde vlakke. Grotblazers sal vanaf 25 Desember tot 2023 Desember 3 tot 00:XNUMX gratis op GOG beskikbaar wees.

So, hoe kry jy hierdie nuwe speletjie gratis? Besoek eenvoudig die Caveblazers-bladsy op GOG of die tuisblad. Klik op "Eis die geskenk" en "Ja, kry die speletjie." Die webwerf sal jou dan vra om jou aanmeldbewyse in te voer om aan jou rekening te koppel. As jy reeds 'n rekening het, sal die speletjie outomaties by jou biblioteek gevoeg word. As jy nie 'n rekening het nie, skep gerus een. Selfs al is Caveblazers nie jou koppie tee nie, is daar altyd baie gratis speletjies beskikbaar op GOG wat sekerlik jou smaak sal pas.