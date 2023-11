Casetify loods eksklusiewe Black Friday-uitverkoping op tegniese bykomstighede

Die wêreldwye tegnologie-bykomstige handelsmerk Casetify het 'n opwindende ooreenkoms aangekondig vir die komende Swart Vrydag en vakansieseisoen. Vanaf 16 November kan klante voordeel trek uit afslag van tot 30 persent afslag op alle produkte op beide Casetify.com en Amazon.

Hierdie beperkte tyd promosie-aanbod stel kliënte in staat om te ontvang:

- 15 persent afslag by die aankoop van een item

– 25 persent afslag by die aankoop van twee items

– 30 persent afslag by die aankoop van drie items

Benewens hierdie afslag, kan klante hul produkte verpersoonlik deur hul naam, voorletters of persoonlike foto's by te voeg. Hulle kan ook kies uit Casetify se eksklusiewe Co-Lab-versamelings, met geliefde karakters en ontwerpe van gewilde franchises soos Rick & Morty, Disney Villains, One Piece, Powerpuff Girls, en meer. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die Co-Lab-versamelings slegs 10 persent afslag sal hê.

Casetify bied 'n wye reeks tegnologiese bykomstighede van hoë gehalte, insluitend telefoonhouers, skermbeskermers, skootrekenaarhouers en slimhorlosies. Of jy nou jou toestelle wil beskerm of 'n tikkie verpersoonliking wil byvoeg, Casetify het jou gedek.

Die promosie sal tot 30 Desember duur, wat kliënte genoeg tyd gee om voordeel te trek uit die ongelooflike aanbiedings. Om die afslagprodukte te vind, besoek Casetify.com of Amazon.