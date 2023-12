Nuwe PlayStation Plus-promosie bied opwindende geskenke en afslag

Sony PlayStation skop die vakansieseisoen af ​​met 'n opwindende promosie genaamd die Season of Play, wat van 5 Desember 2023 tot 5 Januarie 2024 sal strek. Hierdie maandlange geleentheid is ontwerp om die lojale PlayStation-gemeenskap te vier en te beloon.

Tydens die Speelseisoen kan PlayStation Plus-lede uitsien na 'n reeks aktiwiteite en voordele. Om mee te begin, kan spelers koopbewyskodes gebruik vir nuwe avatars wat gewilde titels herdenk, insluitend Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake, en meer. Avatars is beskikbaar vir beide PS5- en PS4-konsoles, en geen PlayStation Plus-lidmaatskap word vereis nie.

Benewens avatars, sal PlayStation Gear-goedere beskikbaar wees teen 'n afslag van 15% deur die promosiekode SEASONOFPLAY15 te gebruik. Spelers kan gear.playstation.com besoek vir meer inligting en besonderhede oor hierdie opwindende aanbod.

Vir diegene wat nie PlayStation Plus-lede is nie, moenie bekommerd wees nie, daar is aktiwiteite vir jou ook. Alhoewel jy nie toegang tot eksklusiewe aanbiedings en toernooie sal kan kry nie, kan jy steeds 'n gratis aanlyn multiplayer-naweek van 9 Desember tot 10 Desember geniet. Gedurende hierdie tyd sal aanlyn multiplayer beskikbaar wees sonder 'n PlayStation Plus-lidmaatskap, wat spelers in staat stel om by hul vriende in opwindende multiplayer-spel.

Verder sal PlayStation-toernooie van 12 Desember tot 17 Desember gehou word. Dit is 'n fantastiese geleentheid vir mededingende spelers om hul vaardighede ten toon te stel en pryse te wen, insluitend PlayStation Plus Premium/Deluxe-lidmaatskap en 'n kans om 'n prystrekking vir 'n PlayStation 5 Digital in te skryf Uitgawe konsole.

As deel van die Speelseisoen kan PlayStation Plus-lede ook bonuspunte op PlayStation Stars verdien deur enige van die Desember PlayStation Plus-maandelikse speletjies te gebruik en te speel. Dit is 'n wonderlike manier om jou spelervaring te verbeter en bykomende voordele te pluk met kwalifiserende aankope op die PlayStation Store.

Om alles te kroon, bied Sony Pictures Core Benefits PlayStation Plus-lede toegang tot 'n saamgestelde katalogus van flieks, tesame met eksklusiewe afslag op uitgesoekte titels. Vanaf 5 Desember sal uitgesoekte inhoud van Crunchyroll ook bygevoeg word, sodat aanhangers episodes van gewilde anime-reekse kan geniet.

Moenie uitmis op die PlayStation Plus-seisoen van speel nie! Besoek die amptelike PlayStation Plus-webwerf vir meer inligting, en maak gereed vir 'n ongelooflike maand van speletjies, belonings en afslag. Gelukkige spel!