Politici in Georgië streef na versnelde verlaging van inkomstebelasting

Opsomming: Georgia se goewerneur Brian Kemp, lt. goewerneur Burt Jones, en Huis Speaker Jon Burns pleit vir 'n versnelde inkomstebelastingverlaging in die staat. Hulle stel voor om 'n vaste inkomstebelastingkoers van 5.39% te skep wat vanaf 1 Januarie 2024 begin. Hierdie plan het ten doel om belastingbetalers van hul swaarverdiende geld te voorsien terwyl staatsbedrywighede vaartbelyn word.

In 'n gesamentlike aankondiging het Kemp, Jones en Burns hul steun uitgespreek vir die voorgestelde plan om die verlaging van die staatsinkomstebelastingkoers te bespoedig. Tans het Georgia se inkomstebelasting verskeie hakies, met die hoogste koers op 5.75% vir inkomste bo $7,000 2022 per jaar. 'n Wet wat in 5.49 ingestel is, het reeds 'n vermindering tot 'n vaste koers van 1% geskeduleer, effektief 2023 Januarie 0.1. Die aanvanklike plan het verder 'n jaarlikse verlaging van 4.99% vereis totdat dit 2029% in XNUMX bereik het. Met die staat se belastinginvorderings het egter verwagtinge oortref. en wat 'n surplus aandui, beoog Kemp en wetgewers om die besnoeiings te versnel.

As dit goedgekeur word, sal die plan die nuwe koers van 5.39% in 2024 implementeer, 'n jaar vroeër as wat aanvanklik beplan is. Hierdie versnelling sal wetgewende optrede vereis tydens die komende gereelde sitting wat in Januarie begin. Verder het wetgewers die gesag om die belastingverlaging terugwerkend tot 1 Januarie te maak.

Die voorgestelde belastingverlaging tot 5.39% sal na raming staatsbelastinginvorderings met ongeveer $1.1 miljard verminder. Hierdie syfer oortref die vorige projeksie van $450 miljoen vir die kleiner snit. Boonop stel die plan veranderinge aan die standaardvrystellings in die eerste jaar in. Enkele belastingbetalers en hoofde van huishoudings sal 'n onmiddellike vrystelling van $12,000 24,000 ontvang, terwyl getroude paartjies wat gesamentlik aansoek doen, 'n vrystelling kan verwag wat teen 2030 tot $3,000 XNUMX sal styg. Verder sal belastingbetalers $XNUMX XNUMX vir elke kind of afhanklike kan aftrek.

Terwyl sommige Republikeine pleit vir die volledige uitskakeling van Georgië se inkomstebelasting, hoop ander om die inkomstebelastingkoers verder te verlaag deur belastingtoegewings te ondersoek. Geen aanbevelings is egter tot dusver gepubliseer deur 'n wetgewende paneel wat belastingtoegewings oor die somer hersien het nie.

Die voorgestelde pakket vir inkomstebelastingverlaging vir 2022 kan moontlik $2 miljard oorskry, volgens ramings van die Georgia Budget & Policy Institute. Die plan sluit in voorsorgmaatreëls om belastingverlagings te onderbreek as sekere voorwaardes nie nagekom word nie, soos 'n gebrek aan staatsinkomstegroei, laer inkomste as die vorige vyf jaar, of onvoldoende fondse in die staat se spaarrekening om koste te dek. Hierdie maatreëls het ten doel om die beskikbaarheid van voldoende inkomste vir staatsdienste te verseker.

Ontledings dui daarop dat die top 5% van Georgië belastingaanvraers, met huishoudings wat meer as $253,000 per jaar verdien, die meeste sal baat by die voorgestelde belastingverlagings. Intussen sal huishoudings wat minder as $109,000 80 verdien, wat die onderste 32% uitmaak, XNUMX% van die voordele ontvang.

Ten slotte, Georgië se politici pleit vir 'n versnelde inkomstebelastingverlaging, met 'n voorgestelde vaste koers van 5.39% wat in 2024 begin. Hierdie plan het ten doel om belastingbetalers van hul swaarverdiende geld te voorsien en staatsbedrywighede te stroomlyn.