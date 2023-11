Nuwe Gekko-geïnspireerde Gripper Tegnologie neem 'n sagte benadering tot objekhantering

Wetenskaplikes van Suid-Korea het 'n innoverende tegnologie ontwikkel wat geïnspireer is deur die kleef-eienskappe van gekkovoete. Vorige pogings om die geitjie se vermoë om delikate voorwerpe op te tel met 'n droë gom te herhaal, het dikwels tot 'n mate van skade gelei wanneer hulle probeer loslaat. Die jongste ontwikkeling sluit egter 'n manier in om items skadeloos te laat gaan.

Die navorsers, van Kyungpook Nasionale Universiteit en Dong-A-universiteit, het sampioenvormige strukture in 'n sagte silikoongryper opgeneem wat op 'n robotarm gemonteer is. Hierdie gryper het suksesvol vasgeheg aan en 'n delikate glasskyf van 'n skuins oppervlak gelig sonder om enige skade te veroorsaak. Toe dit tyd geword het om die skyf vry te laat, is die gryper gelyktydig opgelig en gedraai. Hierdie kombinasie van bewegings het gelei tot 'n 10-voudige vermindering in die krag wat nodig is om van die glas los te maak, wat enige skade aan die voorwerp voorkom.

Die geitjie se voetkussings bevat miljoene mikroskopiese haaragtige uitsteeksels genaamd setae, wat tydelik met oppervlaktes op 'n molekulêre vlak deur Van der Waals-kragte bind. Deur die setae met sampioenvormige strukture te repliseer, kon die navorsers 'n droë gom skep wat brose voorwerpe effektief oplig. Die byvoeging van die draaibeweging in die gryper stel dit egter in staat om voorwerpe vry te laat sonder om enige skade te veroorsaak.

Die potensiële toepassings vir hierdie tegnologie is groot, veral op die gebied van robotika. Die industrie het 'n groeiende belangstelling in die gebruik van droë kleefmiddels vir tydelike aanhegting en beweging van komponente. Hierdie gekko-geïnspireerde gryper bied 'n sagter benadering tot voorwerphantering, wat moontlikhede oopmaak vir delikate take en die risiko van skade verminder.

FAQ

V: Hoe los die gekko-geïnspireerde gryper van oppervlaktes sonder om skade te veroorsaak?

A: Die gryper kombineer oplig- en draaibewegings om van oppervlaktes los te maak, wat die krag wat benodig word verminder en enige skade aan die voorwerpe wat hanteer word, voorkom.

V: Wat is die toepassings vir hierdie tegnologie?

A: Hierdie tegnologie het potensiële toepassings in die robotika-industrie, waar droë kleefmiddels gesog is vir tydelike aanhegting en beweging van komponente. Dit bied 'n sagter benadering tot voorwerphantering, wat die risiko van skade verminder.

V: Wat is die inspirasie agter die tegnologie?

A: Die tegnologie is geïnspireer deur die gom-eienskappe van gekko-voete. Gekko-voetkussings bevat miljoene mikroskopiese haaragtige uitsteeksels wat setae genoem word, wat deur Van der Waals-kragte met oppervlaktes bind. Die navorsers het hierdie setae met sampioenvormige strukture herhaal om 'n effektiewe droë gom te skep.