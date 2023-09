GE Aerospace ontwikkel wurmagtige robot vir straalmotorinspeksies en -herstelwerk

GE Aerospace het sy nuutste innovasie in robotika-tegnologie onthul met die ontwikkeling van die Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Hierdie wurmagtige robot het die potensiaal om 'n rewolusie teweeg te bring in die manier waarop straalenjins geïnspekteer en herstel word, om stilstand te verminder en minder indringende oplossings te bied.

Die Sensiwurm is spesifiek ontwerp om as 'n bykomende stel oë en ore vir diensoperateurs te dien terwyl hulle inspeksies doen binne die ingewikkelde interne dele van vliegtuigenjins. Soortgelyk aan die vooruitgang in sagte robotika wat in minimaal indringende operasies vir pasiënte gebruik word, stel hierdie tegnologie tegnici in staat om straalenjins doeltreffend te ondersoek en te herstel terwyl hulle nog op die vlerk is, sonder dat dit nodig is om uitmekaar te haal.

Soos 'n duimwurm, kan die Sensiwurm oor verskeie enjinonderdele kruip, insluitend roterende windturbinelemme. Toegerus met suigbekervoete, kan dit deur hindernisse navigeer en plekke bereik wat andersins weens swaartekrag ontoeganklik sou wees. Die robot is in staat om die dikte van termiese versperringsbedekkings op te spoor en te meet, sowel as om gaslekke op te spoor, en bied operateurs intydse data en lewendige video-feeds vanaf elke hoek van die enjin.

GE Aerospace het die Sensiworm ontwikkel in samewerking met SEMI Flex Tech, 'n Amerikaanse weermag-befondsde publiek-private koalisie wat fokus op die bevordering van buigsame elektronika. Die maatskappy het egter nie besonderhede verskaf oor die stadium van ontwikkeling of wanneer die robot vir praktiese gebruik ontplooi gaan word nie.

Hierdie baanbrekende tegnologie het die potensiaal om stilstand in vliegtuigonderhoud aansienlik te verminder en die algehele doeltreffendheid van inspeksies en herstelwerk te verbeter. Met die Sensiworm sal operateurs feitlik onbeperkte toegang hê om enjins te inspekteer, wat optimale werkverrigting en veiligheid verseker sonder die behoefte aan uitgebreide demontage.

