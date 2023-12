Christian Pulisic se herlewing in Serie A

Christian Pulisic maak opslae in Serie A sedert sy oordrag van Chelsea in die somervenster. Met vyf doele reeds onder sy riem, lyk dit of Pulisic terug op sy beste vorm is.

In 'n onlangse wedstryd teen Frosinone is Pulisic se doel met 'n slim skaakskuif vergelyk. Hy het uitstekende beheer getoon toe hy deur die strafgebied gebaan het voordat hy 'n kragtige skoot in die boonste hoek losgelaat het. Hierdie doelwit het Pulisic se vaardigheid en fynheid ten toon gestel, wat aanhangers en kritici in verwondering gelaat het.

Wat selfs meer indrukwekkend is, is Pulisic se uitsonderlike begin van die ligaseisoen. Hy het nog nooit so 'n produktiewe begin in sy loopbaan gehad nie. Met doele teen Bologna, Turyn, Lazio, Genua en Frosinone, was Pulisic instrumenteel in sy span se oorwinnings. Trouens, wanneer Pulisic punte aanteken, verloor sy span nooit onder bestuurder Stefano Pioli nie.

Hoewel Pulisic se vorm in die Champions League ontbreek het, spreek sy vertoning in Serie A vanself. Selfs tydens sy tyd by Borussia Dortmund het hy nog nooit so 'n plofbare begin gehad nie. In vorige seisoene het Pulisic dikwels 'n paar doele in die vroeë wedstryde aangeteken, net om maande op 'n slag weg te verdwyn.

Sedert hy by Milaan aangesluit het, is Pulisic egter verjong. Benewens sy vyf doele in Serie A, het hy ook drie doele vir die VSA se nasionale span aangeteken. In net 21 wedstryde met Milaan en die VSA het Pulisic sedert die somer 8 doele en 2 assists bygedra.

Hierdie herlewing is 'n bewys van Pulisic se talent en vasberadenheid. Ná ’n teleurstellende seisoen by Chelsea waar hy vir gereelde speeltyd gesukkel het en net een doel aangeteken het, bewys Pulisic homself in Italië. Milan pluk die vrugte van sy ongelooflike vertonings, en Chelsea is dalk spyt oor hul besluit om hom te laat gaan.