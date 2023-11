Garmin stel opwindende opdaterings vir Forerunner-slimhorlosies bekend

Garmin is terug met 'n groot opdatering vir sy Forerunner-slimhorlosies, met die vrystelling van Public Beta Weergawe 17.18. Die opdatering bring 'n reeks nuwe kenmerke en verbeterings aan geselekteerde modelle, insluitend die Forerunner 255, 955, 265 en 965.

Een van die uitstaande kenmerke in hierdie opdatering is die bekendstelling van middagslapie-opsporing. Nou kan jou Forerunner-slimhorlosie tred hou met jou slaapgewoontes gedurende die dag, waardevolle insigte verskaf en selfs die optimale tyd en duur aanbeveel vir 'n vinnige sluimer. Dit is bekend dat slapies positiewe uitwerking op beide jou gesondheid en bui het, wat hierdie kenmerk 'n welkome toevoeging maak.

Nog 'n opwindende toevoeging is die Red Shift-modus, eksklusief beskikbaar vir die Forerunner 265 en 965. Hierdie modus vul die horlosie met rooierige skakerings, wat die potensieel ontwrigtende blou lig wat snags deur toestelle uitgestraal word, vervang. Rooi lig, aan die ander kant, is baie sagter op die oë, wat 'n gemakliker ervaring vir gebruikers verseker.

Die Body Battery-funksie het ook aansienlike verbeterings gekry. Hierdie instrument bied nou 'n kleurgekodeerde voorstelling van jou liggaam se energievlakke, wat wys hoe daaglikse gebeure en aktiwiteite jou algehele energie beïnvloed. Dit help jou om te verstaan ​​hoe oomblikke van rus of stresvolle situasies jou liggaam beïnvloed, sodat jy meer ingeligte besluite kan neem oor die bestuur van jou energie.

Benewens hierdie groot opdaterings, het Garmin 'n paar klein aanpassings oor verskeie funksies gemaak vir beter bruikbaarheid. Slimkennisgewings vertoon nou ingebedde beelde, en inlynskaats is bygevoeg as 'n nuwe oefenmodus. Gebruikers het ook die opsie om die lettergrootte op hul skerms te vergroot, wat die leesbaarheid verbeter.

Om toegang tot die Openbare Beta-weergawe 17.18 te verkry, moet jy by die Garmin Beta-sagtewareprogram aansluit en 'n eenvoudige proses volg wat in ons omvattende gids uiteengesit word. Sodra jy ingeskryf is, kan jy na die Stelsel-afdeling in jou Forerunner se Instellings-kieslys gaan en op Sagteware-opdatering tik om te kyk vir opdaterings.

As jy 'n Garmin-slimhorlosie oorweeg, kyk gerus na TechRadar se lys van die beste Garmin-horlosies vir 2023 vir verdere opsies en aanbevelings.

FAQ

V: Hoe kan ek die Garmin Public Beta Weergawe 17.18 vir my Forerunner-slimhorlosie kry?

A: Sluit aan by die Garmin Beta-sagtewareprogram en volg die stappe wat in ons gids uiteengesit word om toegang tot die opdatering te verkry.

V: Wat is die funksie vir die dop van middagslapies?

A: Met die naspoorkenmerk van die middagslapies kan jou Forerunner-slimhorlosie jou slaapgewoontes in die dag monitor, wat insigte en aanbevelings verskaf vir die beste slaaptyd en -duur.

V: Watter modelle kom in aanmerking vir die Red Shift-modus?

A: Die Forerunner 265 en 965 ondersteun die Red Shift-modus, wat blou lig vervang met sagter rooi skakerings op die horlosieplaat om ontwrigting van jou sig en slaap tot die minimum te beperk.

V: Hoe werk die Body Battery-funksie?

A: Die Body Battery-kenmerk vertoon kleurgekodeerde energievlakke, wat wys hoe daaglikse gebeure en aktiwiteite jou liggaam se algehele energie beïnvloed. Dit help jou om die effek van rus en stres op jou energievlakke te verstaan.

V: Wat is die klein aanpassings wat by die opdatering ingesluit is?

A: Die opdatering sluit verbeterings in soos ingebedde beeldvertoning in slimkennisgewings, die byvoeging van inlynskaats as 'n oefenmodus, en die opsie vir groter lettergroottes op die skerm.