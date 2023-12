Ervaar die wêreld van vrugtepret op Nintendo Switch

Dompel jouself in 'n kleurvolle en opwindende wêreld van vrugte met die nuutste speletjievrystelling op Nintendo Switch! Vanaf 14 Desember tot 20 Desember het Nintendo Switch Online-lede die eksklusiewe geleentheid om Suika Game gratis af te laai en te speel.

In Suika Game het jy die krag om groot vrugte en selfs groter waatlemoene te skep! Deur twee klein vrugte te kombineer, kan jy hul tipe verander en hulle groter laat groei. Hou die pas aan en kyk hoe jou vrugteversameling vermeerder. Maar wees versigtig dat die boks nie oorloop van vrugte nie – spoed en akkuraatheid is die sleutel!

As jy vasgevang is aan die vrugtige aksie, moenie bekommerd wees dat jy jou vordering verloor nie. As jy besluit om die speletjie te koop tydens of na die gratis proeftydperk, sal jy al jou stoordata ongeskonde kan hou.

Nintendo Switch Online-lede het ook die kans om My Nintendo Platinum-punte te verdien deur hierdie speletjie-proeflopie te probeer. Voltooi 'n missie en verdien 100 Platinumpunte as 'n beloning. Gaan na die Missions & Rewards-afdeling op jou Nintendo Switch Online-lidmaatskapbladsy om meer uit te vind.

Nog nie 'n Nintendo Switch Online-lid nie? Moenie hierdie wonderlike geleentheid misloop nie! Sluit vandag aan om toegang te kry tot eksklusiewe byvoordele soos speletjieproewe en meer. Besoek die amptelike Nintendo Switch Online-webwerf of kry toegang tot die inligting deur die TUIS-kieslys op jou Nintendo Switch-stelsel.

Ervaar die lewendige en verslawende spel van Suika Game op jou Nintendo Switch. Maak gereed om in 'n wêreld van vrugtige genot te duik soos nog nooit tevore nie!