G.Skill stel innoverende Wigidash-raakskerm bekend vir rekenaar-entoesiaste

G.Skill, 'n bekende vervaardiger van rekenaarkomponente, het 'n vernuftige 7-duim-raakskerm bekendgestel, genaamd die Wigidash. Ontwerp as die uiteindelike "bevelpaneel" vir spelers, inhoudskeppers en multitaskers, dien hierdie innoverende toestel verskeie doeleindes, insluitend die monitering van hardeware-werkverrigting. Die Wigidash is via USB aan die rekenaar gekoppel en kan aangepas word om verskeie stelselinligting, kortpaaie en multimedia-aksies te vertoon.

Anders as tradisionele widgets wat slegs op die lessenaar vertoon kan word, los die Wigidash die probleem van beperkte sigbaarheid tydens spel of regstreekse uitsending op. Gebruikers kan tot 20 legstukke kies uit 'n seleksie van modules om gelyktydig op die 5×4-rooster van die raakskerm vertoon te word. Dit verseker dat die skerm nie deurmekaar raak met oormatige inligting nie, wat gebruikers in staat stel om spesifieke legstukke te prioritiseer vir maklike sigbaarheid.

Die G.Skill-sagteware wat die Wigidash vergesel, stel gebruikers in staat om die rooster aan te pas deur legstukke na die paneel te sleep en te laat val. Die monitering van stelselwerkverrigting is veral 'n sleutelkenmerk, met HWiNFO- en Aida64-inproppe wat intydse lesings van hardewaresensors verskaf. Gebruikers kan horlosies, temperature en gebruik vir SVE-kerns, GPU en geheue monitor. Om bruikbaarheid te verbeter, maak die Wigidash voorsiening vir kleurkodering van verskillende widgets, wat identifikasie vinnig en gerieflik maak.

Alhoewel die aanvanklike beskikbaarheid van die Wigidash op Amazon beperk blyk te wees, verseker G.Skill kliënte dat die produk ook deur gemagtigde herverkopers verkoop sal word. Geprys teen $129.99, hierdie kompakte raakskerm dien as 'n waardevolle toevoeging vir individue wat verkies om hul rekenaar se werkverrigting fyn dop te hou. Met sy aanpasbare rooster en veelsydige funksionaliteit, is die Wigidash ingestel om 'n rewolusie teweeg te bring in die manier waarop gebruikers met hul rekenaars omgaan.