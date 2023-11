New Beginnings on the Sands: Dune Awakening berei voor vir vroeë geslote beta-toetse

Maak gereed om 'n buitengewone reis na die speseryryke planeet Arrakis aan te pak, want Funcom is op die punt om die eerste beta-toets van hul hoogs verwagte speletjie, Dune Awakening, te onthul. Hierdie meesleurende virtuele aanpassing van die geliefde Dune-romans sal spelers bekoor met sy ryk en uitgestrekte heelal.

Funcom het onlangs aangekondig dat hulle gretig is om terugvoer van spelers in hierdie belangrike stadium van ontwikkeling in te win. As gevolg hiervan sal hulle vroeë geslote beta-toetse uitvoer, wat die aantal deelnemers geleidelik uitbrei. Hierdie geleentheid stel spelers in staat om hul insigte en voorstelle by te dra, wat die toekoms van Dune Awakening vorm.

Opwinding omring hierdie komende beta-fase, maar aspirant-toetsers moet bewus wees dat die spasie beperk is. Met slegs 'n paar gleuwe beskikbaar, sal geluk bepaal wie van die gretige aanhangers saam die uitgestrekte duine van Arrakis sal aandurf.

As jy daarna smag om die geheime van Dune voor almal te verken, het jy 'n kans om 'n uitnodiging na die geslote beta te kry. Sluit eenvoudig aan op die amptelike Dune Awakening-webwerf en neem jou plek in onder diegene wat hoop om hul legendes binne hierdie epiese wêreld te smee.

Dune Awakening beloof 'n dinamiese en meeslepende ervaring, en nooi spelers uit om hul eie pad te bepaal in die onvergewensgesinde woestynplaneet wat aanhangers al dekades lank bekoor. Berei voor om politieke intriges te navigeer, te veg vir oorlewing, en beheer oor die waardevolste hulpbron in die heelal te gryp: speserye.

Sluit aan by die geslote beta en wees deel van 'n uitgesoekte groep spelers wat sal help om die lot van Dune Awakening te vorm. Dit is jou geleentheid om jou merk op Arrakis te laat en 'n legende in hierdie ikoniese heelal te word.

Algemene vrae

Wat is Duine Awakening?

Dune Awakening is 'n virtuele aanpassing van die gewilde Dune-romans, wat spelers 'n meeslepende ervaring in die ryk en uitgestrekte heelal van Arrakis bied.

Hoe kan ek aan die geslote beta deelneem?

Om aan die geslote beta deel te neem, kan belangstellende spelers inteken op die amptelike Dune Awakening-webwerf vir 'n kans om 'n uitnodiging te ontvang.

Sal daar 'n streng NDA tydens die beta wees?

Ja, Funcom het verklaar dat daar 'n streng nie-openbaarmakingsooreenkoms (NDA) in plek sal wees vir die geslote beta, wat deelnemers beperk om besonderhede of inhoud van die speletjie te deel.