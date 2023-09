Die KJM K3-projektor: 'n Helder en veelsydige vermaakoplossing

By

Die K3 Full HD-projektor van China se KJM breek die vorm deur gebruikers die geleentheid te bied om bedags fliek te kyk. Anders as tipiese LED-projektors wat 'n verduisterde kamer benodig, spog die K3 met 'n indrukwekkende 1,500 XNUMX ANSI-lumen, wat genoeg helderheid lewer om flieks te geniet, selfs met 'n mate van omgewingslig teenwoordig.

Toegerus met 'n hoë-gehalte JBL-klankstelsel, bied die KJM K3 'n simfonie van ryk, presisie-ingestelde klank. Daarbenewens is die projektor gesertifiseer deur Netflix, wat naatlose toegang tot 'n groot biblioteek van films en TV-programme verseker.

Aangedryf deur MediaTek-verwerkingstegnologie en loop op 'n Linux-bedryfstelsel, bied die K3 'n gebruikersvriendelike ervaring. Alhoewel dit nie toegang tot die Play Winkel vir vermaakprogramme bied nie, is dit versoenbaar met gewilde stroomplatforms soos Netflix en Prime Video.

As gebruikers bykomende stroomopsies verlang, kan hulle maklik 'n stroomstok van handelsmerke soos Roku of Amazon koppel aan een van die beskikbare HDMI-poorte. Alternatiewelik kan inhoud draadloos vanaf 'n verskeidenheid toestelle, insluitend mobiele toestelle, rekenaars en Mac's, uitgesaai word.

Met outofokus en sluitsteenkorreksie verseker die KJM K3 maklike opstelling. Verder beskerm sy IPX5-seël teen stof, wat dit ideaal maak vir kommervrye fliekaande.

Indiegogo-ondersteuners kan die KJM K3 vir so laag as $279 beveilig, met versending wat na raming in November sal begin. Kyk na die video hieronder vir 'n nader kyk na die K3 se kenmerke.

Bron: KJM