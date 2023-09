Fujifilm kondig nuwe GFX100 II spieëllose kamera aan teen 'n laer prys

Fujifilm het sy nuutste mediumformaat spieëllose vlagskipkamera, die GFX100 II, tydens sy X Summit-regstreekse stroom onthul. Die GFX100 II kom met verskeie nuwe kenmerke, insluitend 'n nuwe sensor, onderwerpbespeurende outofokus en volle breedte 4K-video. Wat die indrukwekkendste is, is dat die kamera, ondanks die byvoeging van hierdie kenmerke, teen $7,499 2,500 geprys is, wat ongeveer $100 XNUMX minder is as sy voorganger, die GFXXNUMX.

Die GFX100 II het 'n meer kompakte liggaam in vergelyking met die GFX100, en die vertikale greep is nou 'n opsionele byvoeging. Die kamera maak egter op vir sy kleiner grootte met verbeterde spesifikasies. Dit handhaaf dieselfde 102-megapixel-resolusie en beskik oor 'n 43.8 x 32.9 mm-sensor, wat 1.7x meer oppervlak bied as 'n 35 mm-volraam-sensor. Boonop het die nuwe kamera 'n uitgebreide ISO-reeks van 80 tot 12,800 4 en neem volle breedte 60K-video teen XNUMX rame per sekonde.

Wat spoed betref, gebruik die GFX100 II die vyfde generasie X-verwerker van Fujifilm se X-H2S en X-H2 kameras. Dit maak voorsiening vir outofokus vir onderwerpbespeuring en die vermoë om 4:2:2 10-bis Apple ProRes op sy dubbele SDXC- of CFexpress Type-B-geheuekaarte op te neem. Die kamera stel ook nuwe video-kenmerke bekend, insluitend onderwerpnasporing in videomodus en die vermoë om 8K/30p-opname te bereik.

Fotograwe sal die GFX100 II se nuwe 9.44 miljoen-punt elektroniese soeker, vinnige opnamespoed van tot 8fps, en die insluiting van 'n nuwe filmsimulasie genaamd Reala Ace waardeer. Die verstelbare agterste LCD-skerm kan vinnig op, af of na die kant kantel, soortgelyk aan die Fujifilm X-T5. Dit het egter nie die vermoë om vorentoe te wys vir selfopname nie.

Oor die algemeen poog die GFX100 II om mediumformaat fotografie meer toeganklik te maak met sy laer pryspunt en meer draagbare ontwerp. Alhoewel dit steeds 'n duur stelsel is, bied dit 'n fraksie van die koste in vergelyking met die hoë-end mediumformaat kameras van die verlede. Die GFX100 II bied 'n veelsydige oplossing vir fotograwe wat mediumformaat fotografie wil aandurf.

