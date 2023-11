Die mobiele uitbreiding van Frostpunk: Beyond The Ice beloof nuwe kenmerke en opwindende spel

Aanhangers van die krities bekroonde oorlewingskonstruksiebestuursimulasiespeletjie, Frostpunk, sal binnekort sy ysige wêreld op hul mobiele toestelle kan ervaar. Com2uS, die bekende ontwikkelaar en uitgewer van gewilde mobiele speletjies soos Summoners War en MLB 9 Innings, het met NetEase saamgewerk om Frostpunk: Beyond the Ice na streke wêreldwyd te bring. Hierdie samewerking het ten doel om Frostpunk-entoesiaste 'n meeslepende spelervaring op die pad te bied.

Frostpunk: Beyond the Ice, die amptelike mobiele weergawe van die speletjie, plaas spelers in die middel van 'n ystydperk tydens die Tweede Industriële Revolusie. Regeer oor 'n stad wat rondom 'n massiewe stoomenjin gebou is, staan ​​spelers voor die uitdaging om wette daar te stel, 'n arbeidsmag te bestuur en noodsaaklike infrastruktuur te bou terwyl hulle die harde realiteite van 'n bevrore wêreld navigeer. Met sy boeiende keuses en aangrypende verhaal, het Frostpunk miljoene spelers bekoor sedert sy aanvanklike vrystelling in 2018.

Ontwikkel deur 'n vennootskap tussen 11 Bit Studios, die oorspronklike Frostpunk-ontwikkelaar, en NetEase, die mobiele aanpassing stel opwindende nuwe kenmerke eksklusief vir hierdie weergawe bekend. Spelers kan by gildes aansluit en met ander saamwerk om spesiale gilde-missies te voltooi, waardevolle buffs en belonings langs die pad ontsluit. Boonop stel die handelstelsel spelers in staat om noodsaaklike hulpbronne van mede-oorlewendes te bekom en gewaagde reddings van skaars diere uit die bevrore woesteny te onderneem.

Com2uS, wat erken word vir sy sukses in die skep van mobiele speletjies met wêreldwye aantrekkingskrag, beplan om sy kundigheid te benut om die sukses van Frostpunk: Beyond the Ice in streke soos Asië, Noord-Amerika en Europa (uitgesluit China) te verseker. Die speletjie sal beskikbaar wees vir aflaai via die Apple App Store en Google Play as 'n gratis-om-te-speel-titel, wat die meesleurende wêreld van Frostpunk oopmaak vir 'n groter gehoor van mobiele spelers.

Geen amptelike vrystellingsdatum is tans bekend gemaak nie. Aanhangers wat hierdie langverwagte mobiele uitbreiding gretig verwag, word aangemoedig om ingeskakel te bly vir meer opdaterings. Die bekendstelling van Frostpunk: Beyond the Ice beloof om 'n monumentale mylpaal te wees in die immer-ontwikkelende wêreld van mobiele speletjies, wat 'n unieke mengsel van strategiese besluitneming en atmosferiese storievertelling lewer wat spelers saam met hulle kan dra waar hulle ook al gaan.

Vrae:

1. Wat is Frostpunk: Beyond the Ice?

Frostpunk: Beyond the Ice is die amptelike mobiele weergawe van die simulasiespel vir oorlewingskonstruksiebestuur, Frostpunk. Dit bied spelers die geleentheid om die speletjie se dwingende keuses en aangrypende vertelling op hul mobiele toestelle te ervaar.

2. Wat is die nuwe kenmerke in Frostpunk: Beyond the Ice?

Die mobiele aanpassing van Frostpunk stel eksklusiewe kenmerke bekend, insluitend gilde-missies wat spelers in staat stel om met ander saam te werk, 'n handelstelsel vir die verkryging van hulpbronne en die vermoë om skaars diere uit die bevrore woesteny te red.

3. Wie publiseer Frostpunk: Beyond the Ice?

Com2uS, 'n wêreldwye erkende ontwikkelaar en uitgewer van mobiele speletjies, het die wêreldwye publikasieregte vir Frostpunk: Beyond the Ice verseker. Hulle sal die speletjie in streke soos Asië, Noord-Amerika en Europa (uitgesluit China) bekendstel.

4. Wanneer sal Frostpunk: Beyond the Ice beskikbaar wees vir aflaai?

Alhoewel 'n amptelike vrystellingsdatum nie aangekondig is nie, kan spelers die bekendstelling van die speletjie op die Apple App Store en Google Play as 'n gratis-om-te-speel-titel verwag. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings oor die vrystellingsvenster.