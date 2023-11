Frontegg onthul volgende generasie klantidentiteitsplatform op AWS Marketplace

By

Frontegg, 'n toonaangewende klantidentiteitsplatform, het die beskikbaarheid van sy innoverende oplossing op AWS Marketplace aangekondig. Hierdie vennootskap stel Frontegg-kliënte en nuwe vooruitsigte in staat om maklik toegang tot die platform se voorpuntvermoëns te verkry en dit te benut deur AWS Marketplace se vaartbelynde verkrygingsproses en gebruiksgebaseerde prysopsies.

"Ons platform revolusioneer die gebruikersbestuurservaring en bemagtig organisasies sowel as eindgebruikers," sê Sagi Rodin, medestigter en uitvoerende hoof van Frontegg. “Deur Frontegg na die bedryf se voorste wolkmark te bring, stel ons 'n nuwe bedryfstandaard in identiteit- en gebruikersbestuur. SaaS-maatskappye kan innovasie versnel en hul toepassings vinnig skaal met ons gevorderde kenmerke. Met die onlangse verbeterings en ons teenwoordigheid op AWS Marketplace, is ons gereed vir voortgesette groei.”

Frontegg het onlangs Frontegg Forward bekendgestel, 'n reeks nuwe kenmerke wat ontwerp is om gebruikers- en identiteitsbestuur te verbeter, met 'n fokus op spoed en buigsaamheid. Dit sluit die Hiërargie-kenmerk in, wat gebruikers in staat stel om ingewikkelde organisasiestrukture te skep, en die Security Suite, wat intydse sekuriteitstoesig, eindgebruikerbemagtiging en outomatiese bedreigingopsporing bied. Boonop bied die Entitlements-kenmerk organisasies pasgemaakte en konteksbewuste kontroles vir gebruikerstoegang gebaseer op rolle en toestemmings. Laastens bied die seinfunksie robuuste ontledings om proaktiewe meerverkope-geleenthede, risikoversagting en insigte oor geografiese uitbreiding te bevorder.

As 'n top-gekeurde CIAM-platform (Customer Identity and Access Management) wat deur G2 Crowd erken word, bied Frontegg 'n omvattende reeks identiteitsbestuurfunksionaliteite. Van naatlose aanboordvloei en gevorderde gebruikersregte tot robuuste magtiging, rolbestuur, rekeningsekuriteitsmaatreëls en multi-huurondersteuning, rus Frontegg SaaS-maatskappye toe met die nodige gereedskap om sekuriteit en gebruikerservaring te verbeter.

Om meer te wete te kom oor Frontegg se innoverende klante-identiteitsplatform en om toegang tot 'n gratis proeftydperk te kry, besoek hul AWS Marketplace-bladsy.

Bron: GlobeNewswire.com

FAQ

Wat is Frontegg?

Frontegg is 'n kliënt-identiteitsplatform wat SaaS-maatskappye bemagtig om sekuriteit en gebruikerservaring te verbeter deur omvattende identiteitsbestuurfunksies.

Wat is AWS Marketplace?

AWS Marketplace is 'n aanlyn katalogus waar kliënte van Amazon Web Services (AWS) derdeparty sagteware, dienste en oplossings kan vind, koop, ontplooi en bestuur om hul besighede te ondersteun.

Wat is die belangrikste kenmerke van Frontegg Forward?

Frontegg Forward stel verskeie nuwe kenmerke bekend, insluitend hiërargieë, wat gebruikers in staat stel om komplekse organisatoriese strukture te skep, en die Security Suite, wat intydse sekuriteitstoesig, eindgebruikerbemagtiging en outomatiese bedreigingsopsporing bied. Boonop bied Frontegg Forward regte vir pasgemaakte gebruikertoegangskontroles en seine vir robuuste ontledings.

Hoe kry ek toegang tot 'n gratis proeftydperk van Frontegg?

Om toegang tot 'n gratis proeftydperk van Frontegg te kry, besoek hul AWS Marketplace-bladsy en volg die instruksies wat verskaf word.