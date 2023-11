Nuwe beleide geïmplementeer deur Freenow om kliëntediens te verbeter

Freenow, Ierland se grootste taximaatskappy, het onlangs nuwe beleide geïmplementeer wat vereis dat bestuurders 'n sekere aantal poste deur die toepassing aanvaar. Bestuurders wat konsekwent 'n lae aanvaardingskoers het, kan tydelik geblokkeer word om die toepassing te gebruik. Die maatskappy beweer dat hierdie verandering nodig is om vinnige en betroubare diens aan kliënte te verseker.

Kritici voer aan dat hierdie beleide bestuurders tot lang ure dwing en hulle verhoed om die nodige pouses te neem. Hulle vrees dat die komende besige tydperk gedurende November en Desember, wanneer daar tipies 'n groot aanvraag na taxi's is, chaos tot gevolg sal hê aangesien meer bestuurders geblokkeer word of kies om die toepassing vrywillig te verlaat.

In reaksie op hierdie bekommernisse het Freenow beklemtoon dat die doel van die nuwe beleid is om beskikbaarheid vir kliënte te verhoog. Deur bestuurders aan te moedig om meer werk te aanvaar, beoog die maatskappy om 'n beter diens in die algemeen te lewer. Freenow het egter nie die spesifieke kriteria vir 'n "konsekwent lae aanvaardingskoers" of die duur van die tydelike blokke bekend gemaak nie.

Die instelling van hierdie beleide val saam met die aanstelling van Charlie Gleeson as Freenow se nuwe hoofbestuurder vir Ierland. Gleeson, voorheen die HUB en stigter van die bromponie- en e-fiets-opstart Zipp Mobility, bring sy ervaring in die mobiliteitsektor om die maatskappy se bedrywighede in Ierland te lei.

