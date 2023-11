T-Mobile onthul onweerstaanbare Black Friday 2023-aanbiedings: gratis telefone, slimhorlosies en meer!

T-Mobile gaan hierdie jaar 'n bietjie vroeë vakansie-magie sprinkel met sy ongelooflike Black Friday 2023-promosies. Vanaf 16 November kan klante, beide nuwe en bestaande, smul aan 'n skatkis van gratis aanbiedinge wat aangebied word deur die land se voorste "Un-carrier." Maar moenie bekommerd wees nie, jy hoef nie tot Thanksgiving te wag om hierdie opwindende aanbiedings te kry nie.

In 'n stap wat hul vrygewigheid ten toon stel, bied T-Mobile 'n reeks hoë-end Android-fone wat joune kan wees vir $ 0. Modelle soos die Galaxy S23, Z Flip 5, Google Pixel 8, Pixel 8 Pro en Motorola Razr+ is op die spel. Al wat jy hoef te doen is om van hierdie aangrypende aanbod gebruik te maak, óf 'n nuwe dienslyn te kry óf 'n geskikte toestel in te ruil. En die beste deel? Jy kan hierdie ooreenkoms geniet solank jy op 'n Go5G Next- of Go5G Plus-plan is.

Maar die freebies stop nie by fone nie. T-Mobile stel klante ook in staat om hul gratis foon te kombineer met 'n gratis slimhorlosie soos die Samsung Galaxy Watch 6 of Google Pixel Watch, tesame met komplimentêre geraasdempende oordopjes. Natuurlik het jy 'n nuwe dienslyn vir die slimhorlosie nodig, maar die Galaxy Buds 2 kom teen geen bykomende koste nie. En as jy kies vir die Samsung-bundel wat bestaan ​​uit die Galaxy S23, Galaxy Watch 6 en Galaxy Buds 2, sal jy 'n yslike $1,300 XNUMX in totaal bespaar.

Benewens die onweerstaanbare telefoon- en slimhorlosieaanbiedinge, bring T-Mobile die immergewilde transaksie van vier stemlyne terug vir slegs $100 per maand. En dit is nie al nie – klante kan ook gratis Galaxy Watch 6, gratis eerste-gen Pixel Watch, half-off Pixel Watch 2 en tot $150 afslag op uitgesoekte JBL-produkte geniet.

Maar T-Mobile is nie die enigste een wat die vakansiegevoel versprei nie. Metro by T-Mobile maak gereed vir sy eie stel vroeë vakansie-promosies. Kliënte kan daarna uitsien om die Samsung Galaxy S23 FE gratis te kry met 'n nommeroordrag, die Samsung Galaxy A54 5G gratis met poorte, en die Motorola Razr opvoubaar vir slegs $99.99. Metro se 5G-diens sal ook 'n aansienlike daling in prys sien, beskikbaar vir slegs $25 per maand vir 'n enkele onbeperkte lyn.

Met sulke ongelooflike aanbiedinge is dit geen wonder dat T-Mobile en Metro by T-Mobile hierdie vakansieseisoen werklik onvergeetlik gaan maak nie. Merk jou kalenders en maak seker dat jy nie hierdie buitengewone aanbiedings misloop nie.

Algemene vrae (FAQ)

