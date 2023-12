Republikeinse presidensiële kandidate kom voor in vurige debat

In 'n debat met groot belange wat tot die Iowa-koukusse gelei het, het vier Republikeinse presidentskandidate op die verhoog gebots terwyl hulle vir besluitelose kiesers se steun meegeding het. Die afwesigheid van voormalige president Donald Trump was noemenswaardig, maar dit het nie die intensiteit van die bespreking gedemp nie. Chris Christie, voormalige goewerneur van New Jersey, Ron DeSantis, voormalige VN-ambassadeur, Nikki Haley, en sakeman Vivek Ramaswamy het aan die twee uur lange debat deelgeneem, elkeen gretig om hulself van hul opponente te onderskei.

Die vonke het vroeg begin spat, met DeSantis en Ramaswamy wat skerp aanvalle teen Haley geloods het. DeSantis het haar standpunt oor transgender-sorg gekritiseer en haar daarvan beskuldig dat sy na links kapituleer, terwyl Ramaswamy beweer het dat sy aan die Republikeinse establishment verplig is. Ten spyte van die aanvalle het Haley met selfvertroue gereageer en beweer dat haar kritici bloot jaloers was op haar skenkerondersteuning.

Christie, aan die ander kant, het sy spreektyd gebruik om mik te neem op Trump se afwesigheid van die verhoog. Nie een van die ander kandidate het egter by sy kritiek aangesluit nie, en het verkies om eerder op hul eie platforms en beleid te fokus.

Soos die debat gevorder het, het spanning toegeneem. Ramaswamy, die enigste kandidaat sonder goewerneurservaring, het probeer om homself as 'n buitestander uit te beeld met voortreflike buitelandse beleidswysheid. Hy het Haley uitgedaag om spesifieke provinsies in Oos-Oekraïne te noem, en insinueer dat sy onbewus was van die besonderhede. Christie het ingegryp om Haley te verdedig, en Ramaswamy as 'n onaangename blowhard bestempel en Haley se intelligensie en ervaring beklemtoon.

Die debat het sy hoogtepunt bereik toe Ramaswamy Haley se egtheid bevraagteken het en 'n bord omhoog gehou het wat haar van korrupsie beskuldig het. Haley het die geleentheid aangegryp om die beskuldiging aan te spreek en haar integriteit te bevestig.

Oor die algemeen het die debat die kandidate se vasberadenheid getoon om in 'n kleiner veld uit te staan ​​en besluitelose kiesers te wen. Met die Iowa-koukusse wat vinnig nader kom, is die druk op hierdie Republikeine om 'n blywende indruk te maak en momentum te kry in die wedloop om die presidensiële benoeming.