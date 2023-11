Nuwe weergawe van Wear OS vrygestel vir Fossil Gen 6-slimhorlosies

Fossil het onlangs 'n opdatering vir sy Gen 6-slimhorlosies bekendgestel, wat Wear OS 3.5 bekendstel. Alhoewel dit nie die nuutste weergawe beskikbaar is nie, bring hierdie opdatering 'n paar klein verbeterings en aanpassings om gebruikerservaring te verbeter.

Die opdatering het ongeveer 'n week gelede begin uitrol en het intussen geleidelik meer gebruikers bereik. Vroeë verslae van Reddit-gebruikers dui daarop dat die opdatering 'n paar UI-aanpassings en prestasieverbeterings insluit, maar geen groot veranderinge nie.

Interessant genoeg is Wear OS 3.5 eintlik 'n inkrementele opdatering wat gebou is op Wear OS 3, wat aanvanklik verlede jaar deur Fossil vrygestel is. Dit was die verstekweergawe op die oorspronklike Pixel Watch en het in die middel van 2022 Samsung se Galaxy Watch-reeks bereik. Ideaal gesproke moes Wear OS 3.5 deur Fossil saam met Wear OS 3 vrygestel gewees het, maar die maatskappy het vermoedelik 'n paar terugslae teëgekom.

Dit blyk egter dat sommige gebruikers probleme met die opdatering ondervind het. Klagtes oor verskeie besprekingsdrade noem probleme soos selflaai-lus, trae installasietye en verminderde batterywerkverrigting nadat Wear OS 3.5 op hul Fossil-slimhorlosies geïnstalleer is. Fossil het hierdie bekommernisse erken en die opdatering tydelik onderbreek om die gerapporteerde probleme aan te spreek. Alhoewel die ontplooiing hervat is, het Fossil nie spesifieke besonderhede oor die geïmplementeerde regstellings bekend gemaak nie.

Vir diegene wat belangstel om meer te wete te kom oor Wear OS, bly ingeskakel vir verdere opdaterings en verbeterings.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is Wear OS 3.5?

Wear OS 3.5 is 'n geringe opdatering vir Fossil Gen 6-slimhorlosies, wat 'n paar UI-aanpassings en werkverrigtingverbeterings bekendstel. Dit is 'n inkrementele opdatering gebou op Wear OS 3.

Wanneer het Fossil Wear OS 3.5 vrygestel?

Fossil het die Wear OS 3.5-opdatering ongeveer 'n week gelede begin uitrol, en dit het mettertyd geleidelik meer gebruikers bereik.

Is daar enige groot veranderinge in die Wear OS 3.5-opdatering?

Nee, die Wear OS 3.5-opdatering bevat hoofsaaklik geringe aanpassings en verbeterings. Gebruikers het sommige UI-aanpassings en verbeterings in werkverrigting gerapporteer.

Watter probleme het gebruikers met die Wear OS 3.5-opdatering ondervind?

Sommige gebruikers het probleme met selflaai-lus, stadige installasietye en verminderde batterylewe aangemeld nadat hulle die Wear OS 3.5-opdatering op hul Fossil-slimhorlosies geïnstalleer het.

Het Fossil die gerapporteerde probleme met die opdatering aangespreek?

Fossil het die gerapporteerde bekommernisse erken en die opdatering tydelik onderbreek om die probleme aan te spreek. Die ontplooiing is sedertdien hervat, maar geen spesifieke inligting oor die regstellings is deur Fossil verskaf nie.