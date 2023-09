Die opwindende samewerking tussen Fortnite en My Hero Academia

Fortnite-aanhangers en My Hero Academia-entoesiaste het rede om bly te wees, want die jongste samewerking bring geliefde My Hero Academia-karakters in die wêreld van Fortnite. In 'n nuwe lokprent onthul die gewilde Battle Royale-speletjie dat Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima en Mina Ashido hul debuut in die Fortnite Item Shop gemaak het.

Die karakters van UA High School, insluitend Shoto Todoroki met sy indrukwekkende ys- en vuurkragte, Eijiro Kirishima met sy verharde vel, en Mina Ashido met haar suur-gebaseerde vermoëns, het teruggekeer vir nog 'n oefenmissie in die Fortnite v26.10-opdatering. Spelers kan in-speletjie-missies aanpak om XP te verdien en hulself verder in hierdie opwindende crossover-ervaring te verdiep.

Fortnite se samewerking met My Hero Academia wys die volgehoue ​​pogings van Epic Games om gewilde karakters uit verskeie fandoms in die spel te bring. Hierdie samewerking voeg nie net nuwe karakters by die spel nie, maar stel ook 'n unieke storielyn en nuwe uitdagings bekend vir spelers om te verken.

Hierdie samewerking bied 'n geleentheid vir aanhangers van My Hero Academia om betrokke te raak by hul gunsteling karakters in 'n ander speletjie-omgewing, terwyl Fortnite-spelers bekendgestel word aan die ryk wêreld van My Hero Academia. Albei aanhangers kan bymekaarkom om die opwinding en opwinding van hierdie oorkruisgeleentheid te geniet.

Soos die samewerking tussen Fortnite en My Hero Academia ontvou, kan aanhangers meer verrassings, take en belonings in die komende opdaterings verwag. Bly ingeskakel vir verdere besonderhede en neem deel aan die avontuur terwyl hierdie ikoniese karakters kragte saamsnoer in die wêreld van Fortnite.

Definisies:

- Fortnite: 'n Gewilde Battle Royale-videospeletjie wat deur Epic Games ontwikkel is, waar spelers teen mekaar veg om die laaste persoon te wees wat staan.

- My Hero Academia: 'n Gewilde manga- en anime-reeks geskep deur Kohei Horikoshi, afspeel in 'n wêreld waar individue oor bomenslike vermoëns beskik, bekend as "Quirks". Die storie volg op Izuku Midoriya, 'n jong seun sonder 'n Quirk, wat daarop gemik is om 'n held te word.