Maak gereed vir 'n ontploffing uit die verlede in Fortnite OG

Fortnite-aanhangers, hou vas aan julle sitplekke, want 'n opwindende opdatering is hier! Baldur's Gate 3 Update 1.004 is amptelik vrygestel, wat 'n verskeidenheid speletjie-opdaterings, foutoplossings en verbeterings meebring. Of jy nou 'n nuwe speler of 'n ervare speler is, hierdie opdatering sal 'n werklik opgeknapte spelervaring bied.

Een van die opwindendste aspekte van hierdie opdatering is die insluiting van inhoud van vorige seisoene. Elke seisoen sal een vir een herbesoek word, sodat spelers die opwinding en nostalgie kan herleef. Van Tilted Towers in Seisoen 2 tot die epiese gevegte van Seisoen 9 en X, Fortnite OG het dit alles. Wapens soos die aanvalsgeweer, pomphaelgeweer en jaggeweer is nie gewelf nie, en gewilde items soos die Grappler en Boogie Bomb is weer in aksie.

Maar dit stop nie daar nie. Die opdatering stel ook die OG Pass en OG Shop bekend. Die OG Pass bied meer as 50 nuwe in-game items wat in net vier weke ontsluit kan word. En vir diegene wat daarvan hou om 'n bietjie styl by hul spel te voeg, bevat die OG Shop klassieke, mashup en vars items wat vir 'n beperkte tyd beskikbaar sal wees.

Vir aanhangers van gerangskik, stel Hoofstuk 4 Seisoen OG 'n splinternuwe gerangorde stelsel bekend. Met jou rang-terugstelling aan die begin van die seisoen, het almal 'n kans om die range te klim en hul vaardighede te bewys. Om die vordering meer lonend te maak, sal die voltooiing van sekere Ranged Urgent Quests eksklusiewe in-speletjie-belonings ontsluit, insluitend die Hoofstuk 1-geïnspireerde Ranker's Tags Back Bling.

Dus, maak gereed, maak gereed en spring in die aksie, want Fortnite OG is terug en beter as ooit. Speel met jou vriende, klim in die range en ontsluit wonderlike belonings langs die pad. Dit is tyd om die verlede te herleef en nuwe herinneringe te skep in hierdie opwindende opdatering.

FAQ

Wat is die OG-pas?

Die OG Pass is 'n tydreisende, turbospoed-seisoenpas in Fortnite OG. Dit bied meer as 50 nuwe in-game items wat in vier weke ontsluit kan word. Dit is teen 950 V-Bucks te koop en is by die Fortnite Crew-intekening ingesluit.

Wat is die OG-winkel?

Die OG Shop vertoon saamgestelde keuses van klassieke, mashup en vars items. Hierdie items sal vir 'n beperkte tyd beskikbaar wees, met 'n nuwe keuse wat daagliks in die winkel verskyn.

Wat is Hoofstuk 4 Seisoen OG gerangskik?

Hoofstuk 4 Seisoen OG Gerangskik is 'n nuwe stelsel wat in Fortnite OG bekendgestel is. Elke speler se rangorde is teruggestel, wat 'n nuwe begin vir almal bied. Spelers kan hul ranglys openbaar deur net een gerangskik wedstryd te speel, en hul prestasie in daaropvolgende wedstryde sal hul rang vorderingsbalk opdateer.

Hoe werk die vinniger rangvordering?

In Fortnite OG sal rangvordering vinniger wees by hoër en middelgeledere. Spelers sal minder gepenaliseer word vir vroeë uitskakelings en sal effens vinniger verhogings in hul rang vorderingsbalk ervaar. Hierdie aanpassing is gemaak om die korter seisoenduur te akkommodeer.

Wat word gerangskik as dringende soeke?

Gerangskik dringende take is spesiale take wat aan spelers gegee word wanneer hulle in 'n gerangorde wedstryd spring. Deur sekere hoeveelhede van hierdie take te voltooi, kan spelers eksklusiewe in-speletjie-belonings ontsluit. Deur net een gerangskik dringende soeke tydens Fortnite OG te voltooi, sal die Hoofstuk 1-geïnspireerde Ranker's Tags Back Bling ontsluit.