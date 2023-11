Indus Battle Royale verryk Fortnite se speletjie-heelal

By

Indiese speletjie-ateljee SuperGaming gaan die Fortnite-ervaring rewolusie met sy komende Battle Royale-speletjie, Indus. Hierdie samewerking is aangekondig by die India Game Developer Conference 2023 in Hyderabad, wat 'n nuwe era vir die gewilde Battle Royale-genre aandui.

Indus Battle Royale in Fortnite

Deur gebruik te maak van Epic Games se Unreal Editor vir Fortnite (UEFN), het SuperGaming die spel, kaart, modusse en algehele atmosfeer van Indus naatloos in Fortnite geïntegreer. Dit beteken dat rekenaar- en macOS-spelers binnekort die geleentheid sal hê om hulself in die wêreld van Indus binne die geliefde Fortnite-heelal te verdiep.

Die proses om Indus na Fortnite te bring was geen geringe prestasie nie. 'n Tweevrou-span by SuperGaming het vir 'n skamele 27 dae onvermoeid gewerk om 'n naatlose oorgang te verseker. Deur hul innovasie en vasberadenheid het hulle 'n uitsonderlike spelervaring geskep wat die twee wêrelde naatloos saamsmelt.

Om spelers 'n voorsmakie te gee van wat om te verwag, het SuperGaming 'n opwindende lokprent vrygestel wat die indrukwekkende beeldmateriaal en spelmeganika van Indus binne die Fortnite-omgewing vertoon. Hierdie blik op die toekoms van Battle Royale-speletjies dui op 'n opwindende spelervaring wat die beste elemente van albei speletjies kombineer.

Indus geslote beta vir mobiele toestelle is geskeduleer om gedurende die komende feesseisoen vry te stel, terwyl die beskikbaarheid van Indus binne Fortnite binnekort aangekondig sal word. Spelers kan daarna uitsien om nie net die pragtige kaarte en boeiende spel te verken nie, maar ook om Indus se unieke "Kosmium-gefokusde wen-toestand" te ervaar. Om oorwinning te behaal, moet spanne Cosmium bekom, 'n uiters gesogte hulpbron binne die spel.

Onderliggend aan die samewerking tussen SuperGaming en Fortnite is 'n gedeelde geloof in die krag van spel om kulture bymekaar te bring. Roby John, uitvoerende hoof en medestigter van SuperGaming, het hul verbintenis beklemtoon om Indië se ryk kultuur en talent op 'n globale platform ten toon te stel. Met Fortnite se massiewe spelersbasis van ongeveer 220 miljoen maandelikse gebruikers, het hierdie samewerking die potensiaal om Indo-Futurisme aan 'n ongekende gehoor bekend te stel.

Met Indus Battle Royale se integrasie in Fortnite, verwag die spelwêreld gretig die aanbreek van 'n nuwe hoofstuk in die Battle Royale-genre. Berei voor vir 'n adrenalien-pompende ervaring terwyl twee spelreuse kragte saamsnoer om die grense van multiplayer-speletjies te herdefinieer.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is Indus Battle Royale?

Indus Battle Royale is 'n opkomende speletjie wat ontwikkel is deur SuperGaming, 'n Indiese speletjie-ateljee. Dit bied 'n unieke mengsel van spel, kaarte en modusse binne die Battle Royale-genre.

2. Hoe word Indus by Fortnite geïntegreer?

SuperGaming het Epic Games se Unreal Editor vir Fortnite (UEFN) gebruik om Indus naatloos na die Fortnite-heelal te bring. Hierdie integrasie stel rekenaar- en macOS-spelers in staat om die wêreld van Indus binne Fortnite te ervaar.

3. Wat is die "Kosmium-gefokusde wenvoorwaarde" in Indus?

Die "Kosmium-gefokusde wenvoorwaarde" in Indus verwys na 'n unieke spelwerktuigkundige waar oorwinning behaal word deur Cosmium, 'n waardevolle hulpbron binne die spel, te bekom. Spanne moet daarna streef om Cosmium te bekom om die oorwinning te verseker.

4. Wanneer sal Indus in Fortnite beskikbaar wees?

Die spesifieke vrystellingsdatum vir Indus in Fortnite moet nog aangekondig word. SuperGaming beplan egter om hierdie inligting binnekort te deel, so bly ingeskakel vir verdere opdaterings.

5. Wat is die betekenis van hierdie samewerking?

Hierdie samewerking tussen SuperGaming en Fortnite verteenwoordig 'n mylpaal in die Battle Royale-genre. Dit wys Indië se ryk spelkultuur en talent op 'n globale platform, asook bied 'n opwindende nuwe spelervaring vir spelers wêreldwyd.