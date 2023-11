Fortnite se jongste opdatering: wat om te verwag en hoe om verbindingsprobleme op te los

By

Fortnite, die gewilde Battle Royale-speletjie wat deur Epic Games ontwikkel is, sal op 23 November 2023 geskeduleerde onderhoudstyd ondergaan vir die hoogs verwagte v27.11-opdatering. Hierdie opdatering sal na verwagting geliefde wapens, items en spel van Seisoen 9 en X terugbring, insluitend die Heavy Sniper Rifle, Proximity Granade Launcher, Storm Flip, en meer.

Gedurende die onderhoudstydperk, wat geskeduleer is van 09:00 tot 13:00 UTC, sal pasmaatmaak tydelik gedeaktiveer word, en spelers kan probleme ondervind soos die "Fortnite-bedieners reageer nie"-foutboodskap. Om hierdie probleme te help versag, is hier 'n paar stappe wat jy kan neem:

1. Herbegin jou speletjie, konsole of rekenaar: Soms kan 'n eenvoudige herbegin verbindingskwessies oplos.

2. Gaan die Epic Games Server Status-bladsy na: Deur die Epic Games Server Status-bladsy (URL: epicgames.com/status) te besoek, kan jy kyk of daar enige deurlopende bedienerkwessies is.

3. Verander DNS-instellings: Om jou DNS-instellings na 'n ander verskaffer aan te pas, kan soms verbindingstabiliteit verbeter. Raadpleeg jou toestel se dokumentasie of soek aanlyn vir instruksies spesifiek vir jou platform.

4. Vee konsolekas uit: Deur die kas op jou konsole skoon te maak, kan dit help om werkverrigtingkwessies op te los. Verwys na jou konsole se gebruikershandleiding of ondersteuningswebwerf vir instruksies oor die skoonmaak van die kas.

5. Deaktiveer firewalls/VPN tydelik: Firewalls of VPN's kan soms inmeng met die speletjie se verbinding. Deur hulle tydelik te deaktiveer, kan dit help om te identifiseer of hulle enige probleme veroorsaak.

Tydens die stilstand sal Epic Games kritiese databasisopdaterings en bedieneronderhoud uitvoer om 'n gladde ontplooiing van die v27.11-opdatering te verseker. Terwyl jy wag vir die dienste om te hervat, is dit die beste om geduld te oefen.

Om tred te hou met die vordering van die opdatering, volg die Fortnite Status Twitter-handvatsel vir intydse opdaterings van Epic Games. Boonop verskaf die Epic Games-statusbladsy inligting oor die stadiums van die pleister-ontplooiing, wat aandui wanneer verskeie dienste soos aanmelding en wedstryde "In Progress" of "Opgelos" is.

Die stilstandtyd vir hierdie spesifieke opdatering sal na raming ongeveer vier uur duur, van 09:00 tot 01:00 UTC. Dit is egter belangrik om daarop te let dat onverwagte uitbreidings kan voorkom. Bly ingeskakel op die amptelike Twitter-opdaterings van Epic Games vir die mees akkurate inligting.

Vrae:

V: Wat is die v27.11-opdatering vir Fortnite?

A: Die v27.11-opdatering vir Fortnite is 'n hotfix wat gewilde wapens, items en spel van Seisoene 9 en X terugbring.

V: Hoe lank sal die Fortnite-bedieneronderhoud duur vir opdatering v27.11?

A: Die Fortnite-bedieneronderhoud vir die v27.11-opdatering sal na verwagting ongeveer vier uur duur, van 09:00 tot 01:00 UTC.

V: Hoe kan ek die fout “Fortnite-bedieners reageer nie” regstel?

A: Om die "Fortnite-bedieners reageer nie"-fout reg te stel, kan jy probeer om jou speletjie te herbegin, die Epic Games Server Status-bladsy na te gaan, DNS-instellings te verander, konsolekas uit te vee of brandmure/VPN tydelik uit te skakel.

V: Waar kan ek intydse opdaterings kry oor die vordering van Fortnite-opdatering?

A: Jy kan die Fortnite Status Twitter-handvatsel volg vir intydse opdaterings oor die Fortnite-opdateringvordering. Die Epic Games-statusbladsy verskaf ook inligting oor die pleister-ontplooiingstadiums.