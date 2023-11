Vind Fortnite Gnomes: Onthulling van die verborge geheime van hoofstuk 4 Seisoen 5

Fortnite Hoofstuk 4 Seisoen 5, bekend as Fortnite OG, het 'n golf van nostalgie ontketen deur geheime kabouters wat oor die eiland versprei is, weer bekend te stel. Hierdie ontwykende wesens bring herinneringe van die spel se vroeë dae terug en voeg 'n tikkie grilligheid by die huidige seisoen. Om hulle op te spoor is egter geen maklike taak nie, aangesien die soeke-kieslys nie enige wenke gee nie, en die kabouters verskyn slegs op die mini-kaart wanneer jy naby is.

Die onthulling van die raaisel van die kabouters is van kardinale belang, want elke kabouter beloon spelers met 'n aansienlike 20,000 XNUMX XP, gelykstaande aan die bereiking van 'n daaglikse bonusdoelwit. Met die seisoen wat slegs 'n maand duur, kan hierdie XP-hupstoot jou vordering in die Fortnite-strydpas aansienlik versnel.

In die Fortnite OG-kaart is daar tans 10 bekende kabouters wat wag om gevind te word. Aangesien die kaart elke Donderdag weeklikse transformasies ondergaan, is dit egter moontlik dat meer kabouters in die komende dae hul verskyning sal maak. Om te verseker dat jy nie enige van hierdie waardevolle belonings mis nie, het ons 'n handige gids en kaart saamgestel om jou te help om al 10 geheime Fortnite-kabouters vinnig op te spoor.

Onthou om die mini-kaartmerker te aktiveer sodra jy naby 'n kabouter is, want dit sal jou soektog vereenvoudig. Interaksie met elke kabouter om die gesogte XP-beloning te verdien.

Hier is die liggings van die 10 kabouters, elkeen in amusante uitstallings:

1. Naby 'n lama-standbeeld in die noordwestelike deel van Junk Junction.

2. Agter 'n kampeerder in die noordwestelike area van Risky Reels.

3. Binne 'n heining doolhof in die hartjie van Wailing Woods.

4. Sit op 'n stoel in die noordoostelike gedeelte van Lonely Lodge.

5. Naby die sokkerveld in die suidelike streek van Pleasant Park.

6. Ondergedompel in 'n dam in die noordelike deel van Dusty Divot.

7. Aangrensend aan 'n standbeeld in die noordoostelike gebied van Greasy Grove.

8. Versteek binne 'n myn in sentrale Shifty Shafts.

9. In die omgewing van 'n bus aan die oostekant van Shifty Shafts.

10. Geplaas op 'n krans in die oostelike buitewyke van Paradise Palms.

Bly ingeskakel, want ons sal hierdie gids opdateer met die liggings van enige nuwe Fortnite-kabouters wat deur die seisoen kan opduik. Begin intussen jou soeke en eis jou welverdiende 200,000 XP om jou Fortnite-vordering te versterk.

Vrae:

V: Hoeveel kabouters is daar in Fortnite Hoofstuk 4 Seisoen 5 te vind?

A: Van nou af is daar 10 kabouters om in Fortnite OG te ontdek.

V: Watter belonings bied die kabouters?

A: Elke kabouter beloon spelers met 20,000 XNUMX XP, gelykstaande aan die bereiking van 'n daaglikse bonusdoelwit.

V: Verskyn die kabouters op die mini-kaart?

A: Die kabouters verskyn net op die mini-kaart wanneer jy naby hulle kom, so hou hulle dop.

V: Sal daar meer kabouters deur die seisoen bygevoeg word?

A: Dit is moontlik dat meer kabouters sal verskyn, aangesien die Fortnite-kaart elke Donderdag veranderinge ondergaan. Ons sal ons gids dienooreenkomstig opdateer.