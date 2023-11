Hoe om Fortnite-fout 93 op te los en voort te gaan met speletjies met vriende

Fortnite Error 93 was 'n voortdurende probleem in die gewilde speletjie, wat frustrasie veroorsaak vir spelers wat probeer om met hul vriende te skakel. Hierdie fout kan op enige platform voorkom, insluitend Xbox, PlayStation, Nintendo Switch of rekenaar, en verskyn dikwels sonder waarskuwing. Daar is egter verskeie metodes wat jy kan probeer om hierdie probleem op te los en terug te gaan na die spel met jou vriende.

Verander jou vel:

Alhoewel dit dalk vreemd klink, het die verandering van jou in-game-vel bewys dat dit 'n suksesvolle oplossing is vir baie spelers wat Fortnite Error 93 ervaar. Daar is geen definitiewe verduideliking waarom dit werk nie, maar talle spelers het positiewe resultate gerapporteer nadat hulle hul velle verander het.

Herbegin die speletjie of herlaai jou stelsel:

Die ou gesegde om iets af en weer aan te skakel, werk dikwels om tegniese probleme op te los, en Fortnite Error 93 is geen uitsondering nie. Begin deur die speletjie self te herbegin. As die probleem voortduur, oorweeg dit om jou hele spelkonsole of rekenaar te herlaai. Hierdie stap kan help om enige tydelike foute of konflikte wat die fout veroorsaak, te verfris.

Pas partytjie se privaatheidinstellings aan:

Nog 'n moontlike oplossing vir Fortnite Error 93 is om jou partytjie se privaatheidinstellings te wysig. As jou party tans op publiek gestel is, probeer om dit na privaat te verander en omgekeerd. Die verandering van hierdie instelling kan 'n impak hê op die partytjie-pasmaakproses, wat moontlik die fout oplos.

Gaan die bedienerstatus na:

Alhoewel bedieneronderbrekings ongewoon is in Fortnite, is dit steeds die moeite werd om te kyk of daar voortdurende probleme is wat die partytjie- of boodskapfunksies beïnvloed. Besoek die amptelike Fortnite Server Status-webwerf en maak seker dat die afdeling gemerk "Partye, vriende en boodskappe" 'n "operasionele" status vertoon.

Kontak Epic Games-ondersteuning:

As nie een van die bogenoemde opsies vir jou werk nie, is dit die beste opsie om na Epic Games-ondersteuning uit te reik. Alhoewel dit meer tyd kan neem in vergelyking met die ander oplossings, kan hul span persoonlike hulp verskaf om die Fortnite Error 93 spesifiek aan te spreek en op te los.

Deur hierdie stappe te volg, kan jy jou kanse verhoog om Fortnite Error 93 op te los en terug te keer om die speletjie saam met jou vriende te geniet. Onthou om die oplossings in die volgorde wat aangebied word, te probeer, begin met die eenvoudiger voordat u na meer komplekse probleemoplossingsmetodes gaan.

Vrae:

V: Kan die verandering van my in-game-vel Fortnite-fout 93 regtig regmaak?

A: Alhoewel daar geen duidelike verduideliking is nie, het baie spelers gerapporteer dat die verandering van hul velle gehelp het om die probleem op te los.

V: Moet ek die speletjie of my hele stelsel herbegin?

A: Begin deur die speletjie te herbegin. As dit nie werk nie, oorweeg dit om jou hele spelkonsole of rekenaar te herlaai.

V: Hoe kan dit help om partytjie se privaatheidinstellings aan te pas?

A: Die aanpassing van die partytjie-privaatheidinstellings kan 'n impak hê op die partytjie-passingsproses, wat Fortnite-fout 93 moontlik kan oplos.

V: Waarom is dit belangrik om die bedienerstatus na te gaan?

A: Bedienerkwessies kan die partytjie- of boodskapfunksies in Fortnite beïnvloed. Deur die bedienerstatus te verifieer, kan jy bepaal of dit die oorsaak van die fout is.

V: Wat moet ek doen as nie een van die voorgestelde oplossings werk nie?

A: As jy nog steeds Fortnite Error 93 ervaar, word dit aanbeveel om Epic Games-ondersteuning te kontak vir persoonlike hulp.