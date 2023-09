Fortnite 26.10-opdatering stel My Hero Academia Crossover bekend

Die jongste Fortnite-opdatering, weergawe 26.10, het aangebreek met 'n paar opwindende nuwe funksies en inhoud. Een van die belangrikste hoogtepunte van hierdie opdatering is die My Hero Academia-oorkruising, wat karakters en vermoëns van die gewilde anime-reeks na die Battle Royale-speletjie bring.

Spelers kan nou Todoroki se Ice Wall-item gebruik, wat hulle in staat stel om gletserversperrings vir verdedigings- of aanvallende doeleindes te skep. Die Ysmuur het 'n aansienlike hoeveelheid gesondheid en kan skade weerstaan ​​totdat dit breek. Dit kan op die grond, in kiste of in All Might Supply Drops gevind word. Hierdie item voeg 'n unieke kinkel aan die spel, want dit kan teenstanders vasvang en hulle op die ys laat rondgly.

Benewens die Ice Wall, kan spelers ook Deku se Smash-vermoë gebruik, wat vyande onmiddellik met net een treffer kan uitslaan. Hierdie krag kan egter slegs van 'n All Might Supply Drop verkry word, so spelers moet op die uitkyk wees vir hierdie druppels.

Die voltooiing van Deku's Quests en Todoroki's Quests sal spelers beloon met ervaringspunte, en die voltooiing van ses totale My Hero Academia Quests sal die speler onmiddellik 'n vlak verhoog.

Verder is drie nuwe My Hero Academia-velle by die Item Shop gevoeg. Spelers kan nou veg as Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima en Mina Ashido, drie van UA se top helde in opleiding.

Benewens die crossover-inhoud, stel die opdatering ook die Pizza Party-item bekend, wat spelers kan genees en hul skild kan versterk. Die Roekelose SMG Herlaai-aanvulling laat SMG's vinniger herlaai, en nuwe Super Level Styles kan vir sekere uitrustings op Seisoen Vlak 100 en 125 ontsluit word.

In die algemeen bring die Fortnite 26.10-opdatering 'n reeks opwindende nuwe funksies en inhoud vir spelers om te geniet. Of dit nou is om kragtige vermoëns te ontketen, ysige hindernisse te skep of uitrustings gelyk te maak, daar is iets vir almal in hierdie jongste opdatering.

