Fort Worth-polisiehoof onder skoot vir oortredings van die stad se take-huis-motorbeleid

Neil Noakes, polisiehoof van Fort Worth, staar kritiek in die gesig ná die vrystelling van 'n ouditverslag wat moontlike misbruik van die stad se huistoevoer-motorvoorregte onthul. Die oudit, wat deur die Fort Worth Lab uitgevoer is, het bevind dat 'n aansienlike aantal polisiebeamptes nie die reëls nakom wat die gebruik van voertuie in stad besit nie.

Die huistoevoervoertuigbeleid laat sekere stadswerknemers, insluitend dié in die openbare bestuursdepartement, die brandweer en die polisiedepartement, toe om motors in stadsbesit te gebruik buite werksure. Daar word egter van werknemers vereis om aan spesifieke regulasies te voldoen, soos om die voertuie slegs vir gemagtigde doeleindes te gebruik en toestemming te verkry voordat hulle buite die gemagtigde reeks reis.

Die oudit het aan die lig gebring dat die meerderheid individue wat motors gebruik om huis toe te neem, polisiebeamptes was, wat 95% van die totaal uitmaak, vergeleke met 3% vir openbare bestuur en 2% vir brandbestryders. Dit het verder bevind dat 58% van die voertuie buite die stadsgrense gebruik is, met 95% van dié wat polisiemotors was. Daar is gevind dat sommige polisievoertuie aansienlike afstande afgelê het, wat strek tot by Wise County.

Stadsraadslid Elizabeth Beck het haar kommer oor die bevindings uitgespreek en gesê: "Om te dink dat baie voertuie nie net buite die stadsgrense ry nie ... maar ons het mense wat ... ure weg reis." Die koste van gas en onderhoud vir hierdie voertuie word deur die stad gedek, wat bykomende fiskale kommer wek.

Noakes het verantwoordelikheid vir die oortredings aanvaar en erken dat die nodige vorms en oudits nie nougeset uitgevoer is nie. "Dit is iets wat ons tans besig is om reg te stel," het hy erken. Sommige lede van die stadsraad het egter geglo dat strenger maatreëls ingestel moet word om aanspreeklikheid te verseker en sulke misbruike in die toekoms te voorkom.

Die Fort Worth Lab sal voortgaan om die kwessie na te vors en beleidsaanbevelings aan die Stadsraad te verskaf teen Mei tot Junie 2024. Daar word verwag dat die raad regstellende stappe sal neem op grond van hierdie aanbevelings. Intussen het die burgemeester die belangrikheid daarvan beklemtoon om die beleid streng toe te pas vir amptelike doeleindes, ongeag die ligging van die voertuie.

Kyk na die video hieronder vir verdere besonderhede oor die nakomingsoorsig en aksieplan: [Voeg YouTube-videoskakel in].