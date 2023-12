Voormalige vrywillige brandweerhoof aangekla vir diefstal in Tennessee

Volgens 'n onlangse aankondiging van die Tennessee-kontroleur se kantoor, is 'n voormalige brandweerhoof in Scott County aangekla vir diefstal. Die ondersoek het aan die lig gebring dat Austin Lewallen, die voormalige hoof van die Paint Rock Volunteer Fire Department (VFD), na bewering minstens $13,716.71 2022 uit die departement se fondse gesteel het. Die diefstal het glo tussen Mei 2023 en Januarie XNUMX plaasgevind en is ontdek nadat kommer oor twyfelagtige finansiële aktiwiteite deur Scott County-amptenare aangemeld is.

Tydens hul ondersoek het die Kontroleur se kantoor bevind dat Lewallen verskeie oor-die-toonbank-bankonttrekkings en ongemagtigde OTM-kontantonttrekkings gemaak het, die gesteelde geld vir persoonlike aankope gebruik het en selfs 'n nutsrekening met Paint Rock VFD-fondse betaal het. Daarbenewens is ongeveer $4,700 XNUMX in twyfelagtige kontantonttrekkings ook geïdentifiseer.

Dit is opmerklik dat die Paint Rock VFD ten tyde van die diefstal nie 'n aktiewe raad van direkteure gehad het nie. Ná Lewallen se verwydering as brandweerhoof is 'n nuwe direksie egter gestig. Die kontroleur, Mumpower, het die belangrikheid van die implementering van sterk interne beheermaatreëls en behoorlike dokumentasie vir die hantering van geld en uitbetalings beklemtoon.

As gevolg van die ondersoek is Lewallen op 27 Maart 2023 as brandweerhoof verwyder, en daarna deur die Scott County Grand Jury aangekla in November 2023. Hy staan ​​tereg op aanklagte van diefstal van eiendom van meer as $10,000 XNUMX en die bedrieglike gebruik van 'n debietkaart.

Hierdie ongelukkige voorval dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van aanspreeklikheid en deursigtigheid in organisasies, veral dié wat op openbare befondsing en skenkings staatmaak. Die Paint Rock VFD sal ongetwyfeld stappe doen om te verhoed dat sulke voorvalle in die toekoms plaasvind en vertroue binne die gemeenskap herbou.