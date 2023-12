Voormalige kongreslid geskors en staar terugslag in die gesig ná die bekendstelling van nuwe onderneming

In die nasleep van sy skorsing uit die Kongres staar George Santos sowel kritiek as nuwe geleenthede in die gesig. Santos, wat onlangs van sy setel in die Huis van Verteenwoordigers gestroop is, het geen tyd gemors om alternatiewe ondernemings te soek om moontlik geld te verdien en sy openbare teenwoordigheid te behou nie.

Een van Santos se pogings sluit in die bekendstelling van 'n Cameo-rekening, 'n platform waar gebruikers gepersonaliseerde video's van bekendes en beïnvloeders kan aanvra. Ten spyte van sy uitsetting, het Santos homself as 'n "ikoon" op die platform gelys en gepersonaliseerde video's vir $200 aangebied. In 'n verrassende wending het sy video's vinnig uitverkoop binne enkele ure nadat dit beskikbaar gestel is.

Santos se voormalige kommunikasiedirekteur, Naysa Woomer, het egter 'n paar sterk woorde van raad vir haar voormalige baas gehad. Woomer het die belangrikheid van eerlikheid en die neem van verantwoordelikheid vir vorige optrede beklemtoon, en gesê: “Jy het baie geleenthede gehad om die waarheid te vertel vir omtrent 'n stewige jaar, so begin dalk leer om dit te doen. Jy is nie 'n slagoffer nie. Jy is 'n produk van jou eie maak. Jy moet alles besit waaroor jy gelieg het.”

Woomer se bedanking ná Santos se eerste aanklag beklemtoon die diep kloof tussen hulle. Toe Woomer gevra is hoekom sy so lank by Santos gebly het, ondanks onthullings oor sy valse lewensverhaal, het Woomer verduidelik dat sy aanvanklik geglo het Santos was opreg bereid om dinge met sy kiesers reg te maak. Sy sien egter nou deur sy fasade en beweer dat hy verantwoordelik gehou moet word vir sy dade.

Boonop het Santos se uitsetting verder verdeeldheid binne die Republikeinse Party geskep. Michael Sapraicone, wat vir die vakante kongres setel verkiesbaar is, het hom van Santos gedistansieer en hom openlik 'n "skelm en 'n bedrieër" genoem. Sapraicone, saam met 20 ander Republikeinse hoopvolles, word tans ondervra deur partyleiers en 'n eksterne firma wat agtergrondnavorsing doen.

Net so ondersoek die Demokratiese Party ook verskeie kandidate om te bepaal wie die kongresetel sal vul. Goewerneur Andrew M. Cuomo het die belangrikheid van deeglike ondersoek beklemtoon om te verseker dat die DCCC alle potensiële kandidate deeglik gekeur het.

In die nasleep van die Santos-skandaal werk albei partye ywerig daaraan om kandidate te kies wat 'n nuwe begin sal inlui en verby die kontroversies rondom Santos se ampstermyn sal beweeg.