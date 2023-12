Voormalige Ohio-nutsreguleerder pleit onskuldig in verband met omkoperyskema

Ohio se voormalige top nutsreguleerder, Sam Randazzo, het onskuldig gepleit op aanklagte in verband met 'n $60 miljoen omkoperyskema wat Akron-gebaseerde FirstEnergy Corp betrek Randazzo word daarvan beskuldig dat hy omkoopgeld van die energiemaatskappy aanvaar het in ruil vir regulatoriese gunste. Die klagstaat kom as deel van die voortgesette ondersoek na wat beskryf is as die grootste korrupsiesaak in Ohio se geskiedenis.

Die omkoperyskema het verband gehou met 'n wetgewende reddingsboei vir twee Ohio-kernkragsentrales en het reeds gelei tot 'n vonnis van 20 jaar tronkstraf vir 'n voormalige speaker van die staatshuis. Ten spyte van die gedeeltelike herroeping van die reddingsboei van $1.3 miljard, voer advokate aan dat die skandaal 'n beduidende gebrek aan voorsorgmaatreëls vir nutsverbruikers blootgelê het en dat meer gedoen moet word.

FBI Cincinnati Spesiale Agent in Beheer J. William Rivers het die beweerde skema uitgelig en gesê dat "'n openbare regulatoriese amptenaar die Ohio-verbruikers wat hy daarvoor verantwoordelik was, geïgnoreer het, in plaas daarvan om omkoopgeld te neem van 'n energiemaatskappy wat gunste soek."

In die akte van beskuldiging word Randazzo van verskeie aanklagte aangekla, insluitend sameswering om omkopery op reis te pleeg, bedrog met eerlike dienste, omkopery op reis, draadbedrog en onwettige geldtransaksies. As Randazzo skuldig bevind word, kan hy tot 20 jaar tronkstraf opgelê word.

Maureen Willis, Ohio-verbruikersadvokaat, het die aanklag verwelkom as 'n belangrike stap na geregtigheid vir Ohio-nutsverbruikers. Sy het egter die behoefte aan hervorming in die keuringsproses van die Openbare Nutskommissie van Ohio (PUCO) beklemtoon om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. "Ohioane verdien beter van die openbare amptenare in hierdie staat," het Willis gesê.

Die Ohio-omgewingsraad het ook 'n beroep gedoen op omvattende optrede om te verseker dat die nutskommissie verbruikersbelange prioritiseer wat vorentoe beweeg. Die aanklag van Randazzo is die sesde individu wat by die omkoperyskema betrek word.