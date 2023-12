Titel: Voormalige NBA-spelers open unieke kafee-kroeg in Detroit

Opsomming: Joe en Jordan Crawford, voormalige NBA-spelers en broers, het hul nuwe kafee-kroeg, CRED Café, in Detroit se Rivertown-distrik onthul. Die venue funksioneer as 'n koffiewinkel gedurende die dag en verander in 'n praat-styl kroeg in die nag. CRED Café dien ook as 'n geleentheidsruimte, wat tot 75 mense akkommodeer. Die koffie is verkry van Coffee Uplifts People, 'n maatskappy wat deur radiopersoonlikheid Angela Yee besit word. Die Crawford-gesin het 'n $60,000 XNUMX-toekenning van die stad se Motor City Match-program ontvang om te help met opknappings en toerusting. Hulle is daartoe verbind om Detroit-inwoners in diens te neem en het met plaaslike kontrakteurs saamgewerk. Die opening van CRED Café beklemtoon die broers se begeerte om by te dra tot die stad se groei en die herlewing daarvan te ondersteun.

Joe en Jordan Crawford, bekend vir hul basketballoopbane, het die gasvryheidsbedryf aangedurf met hul nuwe onderneming, CRED Café. Geleë in Detroit se Rivertown-distrik, bied hierdie unieke kafee-kroeg 'n diverse ervaring aan sy kliënte.

Besoekers kan gedurende die dag 'n verskeidenheid versnaperinge, gebak en 'n verskeidenheid koffies van Coffee Uplifts People geniet. Die kafee se samewerking met die radiopersoonlikheid Angela Yee se maatskappy verseker dat die hoogste gehalte brousels bedien word. Snags neem die atmosfeer 'n draai, want 'n versteekte deur onthul 'n spreke wat herinner aan Detroit se Prohibition-era inrigtings.

CRED Café is nie net 'n koffiewinkel en kroeg nie; dit sluit ook 'n geleentheidsruimte in wat tot 75 mense kan akkommodeer. Die Crawford-broers, saam met hul familie, het hul byeenkomslokaal in familiebesit omskep in 'n veelvlakkige ruimte wat in die gemeenskap se behoeftes voorsien.

Omdat die broers die gebrek aan soortgelyke ruimtes in Detroit erken het, het die broers die idee aan hul ouers en jonger broer bekend gemaak. Gemotiveer deur hul begeerte om by te dra tot die stad se herlewing, het die Crawford-gesin aansoek gedoen om 'n $60,000 XNUMX-toekenning van die Motor City Match-kleinsakeprogram en ontvang. Hierdie finansiële bystand het die nodige opknappings en verkryging van toerusting vir die kafee-kroeg vergemaklik.

Die betrokkenheid van Detroit-burgemeester Mike Duggan en die Detroit Economic Growth Corp. dui op die belangrikheid van CRED Café se opening. Sylvia Crawford, die ma van Joe en Jordan, wat ook dien as die kafee se president en HUB, het haar gesin se passie en opregte toewyding tot Detroit se groei uitgespreek.

Werksgeleenthede vir Detroit-inwoners is 'n prioriteit vir CRED Café. Die gesin het met plaaslike kontrakteurs saamgewerk en daartoe verbind om by die gemeenskap aan te stel. Hierdie fokus op die ondersteuning van die plaaslike arbeidsmag strook met die stad se missie om ekonomiese herlewing aan te moedig.

CRED Café verteenwoordig nie net die sukses en toewyding van Joe en Jordan Crawford, wat erkenning buite Detroit behaal het nie, maar dit wys ook hul vasberadenheid om in hul tuisdorp te herbelê. Die kafee-kroeg dien as 'n bewys van die gees van die gemeenskap en die broers se onwrikbare ondersteuning vir die stad se voortdurende herlewingspogings.

Die Motor City Match-program, 'n samewerking tussen verskeie entiteite, insluitend die stad Detroit en die Amerikaanse departement van die tesourie, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die ondersteuning van CRED Café se ontwikkeling. Deur sy toelae-verspreiding het die program aansienlike befondsing verskaf aan ondernemings in minderheidsbesit en vrouebesit, sowel as dié wat deur Detroit-inwoners besit word.

CRED Café se groot opening beteken 'n mylpaal vir die Crawford-familie en Detroit as 'n geheel. Dit bied 'n opwindende toevoeging tot die stad se kulinêre en vermaaklikheidstoneel en dien as 'n bewys van die Crawford-broers se toewyding aan hul wortels.