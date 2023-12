Dollar Tree staar regsgeding in die gesig oor die versuim om werknemers van data-oortreding in kennis te stel

'n Klasaksie-geding is teen Dollar Tree aanhangig gemaak, waarin beweer word dat die maatskappy versuim het om byna twee miljoen werknemers in kennis te stel van 'n data-oortreding. Die regsgeding beweer dat Dollar Tree-bestuurders geweet het van die oortreding, maar die werknemers doelbewus in die duister gehou het. Kuberkrakers het na bewering toegang tot vertroulike inligting soos name, geboortedatums en sosiale sekerheidsnommers gekry.

Die oortreding is in Augustus deur die maatskappy ontdek, maar werknemers beweer dat hulle nie tot onlangs in kennis gestel is toe hulle briewe in die pos ontvang het nie. Hierdie briewe het geen besonderhede verskaf oor die oortreding, hoe dit plaasgevind het of hoeveel ander nou toegang tot hul persoonlike inligting het nie.

Dollar Tree het verklaar dat 'n datategnologiemaatskappy, Zeroed-In, die inligting hanteer, en dit was hulle wat die sekuriteitsvoorval geïdentifiseer het en huidige en voormalige werknemers in kennis gestel het. Die regsgeding beklemtoon egter dat Dollar Tree werknemersinligting kan behou selfs nadat hulle die maatskappy verlaat het.

Die regsgeding soek nie net skadevergoeding nie, maar beskuldig Dollar Tree ook van nalatigheid, verbreking van stilswyende kontrak en onregverdige verryking. Alhoewel dit onduidelik is hoeveel werknemers in Hampton Roads geraak is, word van alle Dollar Tree-werknemers verwag om hul persoonlike inligting as deel van hul diens te verskaf.

Hierdie saak wek kommer oor maatskappye se verantwoordelikhede om werknemersdata te beskerm en hulle dadelik van enige oortredings in te lig. Met die toenemende aantal kuberbedreigings is dit van kardinale belang vir organisasies om robuuste sekuriteitsmaatreëls in plek te hê en om die beskerming van persoonlike inligting te prioritiseer.

Soos die regsverrigtinge ontvou, kan die uitslag van hierdie regsgeding aansienlike implikasies hê vir hoe maatskappye data-oortredings hanteer en die aanspreeklikheid wat hulle teenoor hul werknemers dra.