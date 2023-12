Minecraft Update stel 4K-ondersteuning bekend vir Xbox Series X en Series S

'n Nuwe opdatering vir Minecraft, getiteld Preview 1.20.60.23, is vrygestel, wat verskeie opwindende toevoegings tot die speletjie bring. Een van die opvallende kenmerke is die insluiting van die Armadillo, wat die wenner van die Mob Vote was tydens Minecraft Live 2023. Hierdie pragtige nuwe gepeupel stel Wolf Armor bekend, wat spelers in staat stel om hul harige metgeselle te beskerm.

Die belangrikste toevoeging in hierdie opdatering is egter die ondersteuning vir 4K-resolusies op beide die Xbox Series X- en Series S-konsoles. Dit is 'n hoogs verwagte opgradering vir Minecraft-spelers wat verlang na 'n huidige-gen verbetering. Alhoewel dit dalk nie die volle straalopsporing-ervaring is waarop aanhangers gehoop het nie, sal die vermoë om die speletjie teen 'n baie hoër resolusie te speel sekerlik 'n welkome verbetering wees.

Die opdatering bevat ook verskeie regstellings, verbeterings en opdaterings vir skeppers. Die amptelike veranderingslogboek het die byvoeging van 4K-resolusie-ondersteuning genoem, wat aandui dat Mojang Studios 'n poging aanwend om die Minecraft-ervaring op die nuwer Xbox-konsoles te verbeter. Hierdie verandering mag dalk klein lyk, maar dit is 'n stap in die regte rigting vir die spel.

Dit is opmerklik dat die 4K-resolusie-opgradering beskikbaar is vir beide die Xbox Series X en Series S. Terwyl 4K standaard vir die Series X is, is dit ongewoon dat speletjies sulke hoë resolusies op die meer kompakte Series S bereik. Hierdie opgradering wys Mojang se verbintenis om 'n konsekwente ervaring oor beide konsoles te bied.

Hierdie opdatering bied opwindende kenmerke vir Minecraft-spelers oor verskillende platforms, nie net Xbox-spelers nie. Die Armadillo, met sy unieke vermoëns en drop items, sal beskikbaar wees vir publieke toetsing. Verder is Minecraft Preview 1.20.60.23 toeganklik op Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android (beta) en iOS.

Alhoewel daar geen waarborg is vir meer beduidende opgraderings in die toekoms nie, beteken hierdie opdatering 'n stap in die regte rigting vir Minecraft op huidige generasie-konsoles. Met die resolusie-hupstoot van 1080p tot 4K, sal die spel selfs meer visueel verstommend word. Hierdie verbetering sal spelers sekerlik behaag terwyl hulle voortgaan om te verken en te skep in die geliefde blokagtige wêreld van Minecraft.