Kies die perfekte fondament vir jou veltipe

Om die regte fondament te vind kan 'n uitdagende taak wees. Met soveel opsies beskikbaar, kan dit oorweldigend wees om te bepaal watter een die beste by jou veltipe pas. Of jy ’n olierige, droë of volwasse vel het, dit is belangrik om ’n onderlaag te kies wat die bedekking, duursaamheid en foutlose afwerking sal bied wat jy verlang.

Om jou besluitnemingsproses te help vereenvoudig, is hier 'n paar top-gegradeerde fondamente wat uitblink in uithouvermoë, dekking en algehele voorkoms op die vel.

Beste langdrag: Clarins Everlasting Foundation € 38.50

Clarins Everlasting Foundation is ontwerp om tot 18 uur se dra te verskaf, wat dit ideaal maak vir diegene met besige skedules. Hierdie onderlaag bevat matmakende poeiers wat glans bekamp, ​​wat dit geskik maak vir normale tot olierige veltipes. Daarbenewens bied dit 'n minerale UVA/UVB-skerm met SPF 15 vir ekstra sonbeskerming. Met tien skakerings beskikbaar, sal jy sekerlik 'n perfekte pasmaat vir jou gelaat vind.

Beste vir olierige vel: Clinique Anti-Blemish Solutions BB Cream SPF 40, €41

Clinique se Anti-Blemish Solutions BB Cream is 'n speletjie-wisselaar vir diegene met 'n olierige vel. Hierdie geurvrye formule bied nie net goeie sonbeskerming met SPF 40 nie, maar bied ook 12-uur dra en 'n mat afwerking. Sy ligverspreidende deeltjies verbeter glans sonder om die vel kalkerig of swaar te laat lyk. Met vyf skakerings om van te kies, is hierdie BB-room ’n uitstekende alledaagse onderlaagopsie.

Beste vir volwasse vel: Estee Lauder Perfectionist Aqua Foundation SPF 15, €35

Estee Lauder verstaan ​​die unieke behoeftes van volwasse vel, en hul Perfectionist Aqua Foundation is 'n bewys daarvan. Hierdie onderlaag verhelder, hidreer en verstewig die vel terwyl dit medium tot volle bedekking bied. Gevul met Perfectionist Serum, spog dit ook met velsorgvoordele. Met 10 skakerings beskikbaar en SPF 25, is hierdie onderlaag perfek om 'n jeugdige en stralende gelaat te verkry.

Beste vir vinnige grimering: Urban Decay Naked Pressed Powder Foundation, €31

As jy altyd aan die gang is en ’n vinnige grimering-oplossing nodig het, is Urban Decay se Naked Pressed Powder Foundation jou antwoord. Hierdie poeieronderlaag bied verbasend uitstekende bedekking en word moeiteloos aangewend. Met 14 skakerings wat volgens basis velkleure gekategoriseer is, is dit 'n briesie om 'n naatlose pasmaat te vind. Gebruik die spons óf nat óf droog vir verskillende afwerkings, en geniet die natuurlike, halfmat voorkoms wat dit bied.

Beste vir volle dekking: Chanel Ultrawear Flawless Foundation, € 56

Vir diegene wat 'n natuurlike onderlaag met volle dekking soek, is Chanel se Ultrawear Flawless Foundation 'n moet-probeer. Met 'n semi-mat en vars afwerking hou dit olie onder beheer terwyl dit 'n foutlose voorkoms lewer. Met 'n indrukwekkende reeks van 30 skakerings beskikbaar, sal jy verseker die perfekte pasmaat vir jou velkleur vind.

Om die regte onderlaag vir jou veltipe te kies, hoef nie 'n uitdagende taak te wees nie. Oorweeg jou vel se behoeftes in terme van bedekking, duursaamheid en afwerking, en verken die opsies hierbo genoem. Onthou, om jou perfekte fondament te vind, kan 'n bietjie probeer en fout verg, maar sodra jy die een kry wat jou pas, sal jy die foutlose gelaatskleur bereik wat jy nog altyd begeer het.

Vrae:

V: Hoe kies ek die regte onderlaag vir my veltipe?

A: Oorweeg faktore soos dekking, duursaamheid en afwerking. Vir olierige vel, kies vir matmakende onderlaag, terwyl droë vel baat vind by onderlaag met ekstra olies vir gemak.

V: Hoe kan ek my veltipe bepaal?

A: Veltipes word oor die algemeen geklassifiseer as olierig, droog, kombinasie of normaal. Jy kan jou veltipe bepaal deur sy gedrag regdeur die dag waar te neem en sy eienskappe te assesseer.

V: Is daar enige onderlaag wat geskik is vir volwasse vel?

A: Ja, fondamente soos Estee Lauder se Perfectionist Aqua Foundation is ontwerp om in die behoeftes van volwasse vel te voorsien, en bied hidrasie, fermheid en 'n stralende voorkoms.

V: Kan poeierfondamente genoeg dekking bied?

A: Absoluut! Poeierfondamente soos Urban Decay se Naked Pressed Powder Foundation bied verbasend uitstekende dekking en is 'n vinnige en gerieflike opsie vir diegene met beperkte tyd vir grimering aanwend.

V: Is dit moontlik om 'n onderlaag te vind met beide natuurlike dekking en volle dekking?

A: Ja, fondamente soos Chanel se Ultrawear Flawless Foundation bied 'n natuurlike voorkoms met volle bedekking, wat 'n foutlose gelaatskleur verseker terwyl dit 'n vars voorkoms behou.