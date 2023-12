SNAP-voordele om beduidende veranderinge in 2024 te sien

’n Nuwe regeringsinisiatief genaamd die Wet op Fiskale Verantwoordelikheid (FRA) sal in 2024 groot veranderinge aan die Aanvullende Voedingbystandsprogram (SNAP) meebring. Hierdie veranderinge, onderteken deur President Joe Biden, het ten doel om die doeltreffendheid en doeltreffendheid van die program te verbeter. Hier is vier sleutelveranderinge wat geïmplementeer sal word:

1. Uitgebreide Toelatingsouderdom: Tans is "weerstandige volwassenes sonder afhanklikes" (ABAWD's) tussen die ouderdomme van 18 en 50 onderworpe aan werkvereistes om SNAP-voordele te ontvang. Onder die FRA sal die ouderdomsperk vir hierdie vereistes geleidelik verhoog tot 52 in Oktober 2021, en tot 54 vanaf Oktober 2024.

2. Vrystellings en uitsonderings: Die FRA stel ook nuwe groepe individue bekend wat vrygestel sal word van die ABAWD-tydperk. Dit sluit individue in wat weens fisiese of geestelike beperkings nie kan werk nie, swanger vroue, veterane, diegene wat haweloos is en individue wat op hul 18de verjaardag in pleegsorg was.

3. Hersiene inkomste-geskiktheid: Die inkomste-geskiktheidslimiete vir SNAP-voordele sal onder die FRA bygewerk word. Tans moet huishoudings nie 130% van die federale armoedevlak oorskry om te kwalifiseer nie. Die nuwe inkomstelimiete vir verskillende huishoudelike groottes sal aangepas word om veranderinge in lewenskoste te weerspieël.

4. Aangepaste maksimum toekennings: Die FRA bring ook veranderinge aan die maksimum toekenningsbedrae vir SNAP-voordele. Die maksimum toekennings sal verhoog vir die 48 aangrensende state, die Distrik van Columbia, Alaska, Guam en die Amerikaanse Maagde-eilande, gebaseer op die lewenskoste-aanpassings. Die maksimum toekennings vir Hawaii sal egter afneem.

Hierdie veranderinge het ten doel om te verseker dat SNAP-voordele meer toeganklik is vir diegene wat dit werklik nodig het, terwyl dit ook selfgenoegsaamheid en algehele welstand bevorder. Die doelwit is om 'n veiligheidsnet vir lae-inkomste individue en gesinne te verskaf, terwyl dit langtermyn finansiële stabiliteit aanmoedig.

Die FRA sal in Oktober 2024 in werking tree. Dit is belangrik vir huidige SNAP-ontvangers en diegene wat in die toekoms in aanmerking kan kom om op hoogte te bly van hierdie veranderinge en enige bykomende opdaterings wat mag voorkom. Die Amerikaanse Departement van Landbou (USDA) se voedsel- en voedingdiens sal verdere leiding en hulpbronne verskaf om individue te help om die nuwe vereistes en voordele te navigeer.