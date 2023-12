Florida lei die nasie in werkbedankings

’n Onlangse studie wat deur ResumeBlaze gedoen is, het aan die lig gebring dat Florida die hoogste werkbedankingskoers het in vergelyking met alle ander state in die Verenigde State. Die studie het data van die Amerikaanse Buro vir Arbeidsstatistieke ontleed en bevind dat terwyl die nasionale beëindigingskoers van September 11.54 tot September 2022 met 2023% afgeneem het, Florida se beëindigingskoers van 2.7% tot 2.9% toegeneem het, 'n beduidende styging van 7.41%.

Volgens die studie het 'n totaal van 281,000 261,000 werkers in Florida hul werk gedurende hierdie tydperk bedank, wat 'n duidelike neiging toon van werknemers wat hul posisies verlaat vergeleke met die vorige jaar toe XNUMX XNUMX werkers die besluit geneem het om te bedank.

Interessant genoeg het Louisiana en Texas ook 'n toename in hul ophoukoerse ervaar, wat hulle die enigste twee ander state langs Florida maak wat dit doen. Louisiana, wat tweede op die lys is, het vanjaar 66,000 60,000 werkers laat bedank, vergeleke met die 3.1 3.3 in die vorige jaar, met 'n styging in die bedankingskoers van 6.45% tot 369,000%, 'n toename van 2.8%. Texas, wat die derde posisie verseker het, het gesien hoe 2023 2.7 werkers hul werk verlaat met 'n bedankingskoers van 2022% in 3.7, vergeleke met XNUMX% in XNUMX, wat 'n toename van XNUMX% weerspieël.

Stigter en hoofontwikkelaar by ResumeBlaze, Darren Shafae, het kommentaar gelewer op die navorsingsbevindinge en opgemerk dat die afname in ophoukoerse in die meeste state 'n positiewe teken is. Hy skryf hierdie neiging toe aan Amerikaners wat hulle gemakliker in nuwe loopbane vestig en werkgewers wat afgeleë werkopsies bied. Namate die arbeidsmark stabiliseer, keer ophoukoerse terug na pre-pandemiese vlakke.

Die data wat in hierdie studie aangebied word, werp lig op die huidige indiensnemingslandskap in die Verenigde State. Dit dui daarop dat werkbedankings aan die toeneem is in verskeie state, met Florida wat die pad voorloop in terme van die hoogste bedankingskoers.