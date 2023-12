Florida Manatees floreer met natuurlike voedselbronne

Opsomming: Florida-wildbeamptes het aangekondig dat hulle nie hierdie winter blaarslaai aan seekoeie sal verskaf nie, met verwysing na die oorvloed seegras in die Muskietstrandmeer en die gesonde liggaamstoestande van die seekoeie in die gebied as redes vir hul besluit. Dit kom nadat 'n Ongewone Mortaliteit Gebeurtenis (UME) in 2021 verklaar is weens verhoogde seekoevrektes wat deur hongersnood veroorsaak is. Deur nie op kunsmatige voeding staat te maak nie, is wildbeamptes optimisties oor die verbeterde gesondheid en oorlewingsyfers van die seekoeie. Hulle het egter 'n gebeurlikheidsplan in plek om hulp te verleen indien enige terugslae voorkom.

In 'n verskuiwing vanaf vorige winterseisoene, het die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) 'n aansienlike vermindering in die aantal seekoeie gerapporteer wat honger ly weens 'n gebrek aan seegras. Hierdie positiewe uitkoms word toegeskryf aan die verhoogde beskikbaarheid van seegras in die Muskietstrandmeer, wat 'n noodsaaklike voedselbron vir seekoeie is. Die FWC se besluit om die verskaffing van blaarslaai te staak is gegrond op hul beoordeling dat die seekoeie in die gebied nie in 'n swak of gekompromitteerde liggaamstoestand is nie.

Die UME, wat in 2021 verklaar is weens 'n rekordgetal seekoevrektes, is nie amptelik verby verklaar nie. Navorsers van die FWC sal voortgaan om die gesondheids- en habitattoestande van die seekoeie te monitor en die nodige bystand te verleen indien enige seekoeie ingryping benodig. Hierdie proaktiewe benadering verseker dat wildbeamptes stiptelik op enige veranderinge in die seekoeie se welstand kan reageer.

Deur toe te laat dat seekoeie op natuurlike voedselbronne staatmaak, glo wildbeamptes dat die algemene gesondheid en oorlewingsyfers van die seekoeie sal verbeter. Die besluit om die voeding van blaarslaai te staak verteenwoordig 'n verskuiwing na 'n meer volhoubare en omgewingsbewuste benadering tot die behoud en beskerming van Florida se seekoebevolking.

Terwyl die FWC versigtig optimisties bly oor die huidige toestand van die seekoeie, erken hulle die belangrikheid daarvan om voorbereid te wees op enige onvoorsiene terugslae. Hulle het 'n plan beraam om aanvullende voeding te verskaf indien nodig, om te verseker dat die welstand van die seekoeie 'n topprioriteit bly.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie besluit die belangrikheid van die behoud van natuurlike habitatte en voedselbronne vir wild, wat hulle in staat stel om in hul inheemse omgewings te floreer.