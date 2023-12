Titel: Flipkart stel revolusionêre velanalise-instrument vir persoonlike velsorg bekend

By

Opsomming: Flipkart, in samewerking met ModiFace, het 'n innoverende velanalise-instrument bekendgestel genaamd Advanced Skin Analyser. Hierdie KI-gebaseerde kenmerk bied persoonlike velsorgaanbevelings en produkvoorstelle gebaseer op 'n gebruiker se veltipe en bekommernisse. Met die toenemende vraag na pasgemaakte inkopie-ervarings, poog Flipkart om die kliënt-ervaring te verbeter deur gebruik te maak van die volgende generasie-tegnologie en om gedetailleerde insigte oor velgesondheid te bied.

Flipkart, 'n toonaangewende e-handelsmark in Indië, het 'n baanbrekende instrument genaamd die Advanced Skin Analyser bekendgestel. Hierdie KI-gebaseerde kenmerk is ontwikkel in samewerking met ModiFace, 'n AR-tegnologieverskaffer vir die skoonheidsbedryf, en verander die manier waarop individue hul velsorgregime benader.

Met die erkenning van die vraag na persoonlike en data-gedrewe inkopie-ervarings, poog Flipkart om in kopers se spesifieke velsorgbehoeftes te voorsien. Deur 'n selfie te neem en 'n paar eenvoudige vrae oor hul ouderdom en veltipe te beantwoord, kan gebruikers binne minute 'n pasgemaakte velevaluering ontvang. Die Advanced Skin Analyzer bied 'n objektiewe telling van verskeie dimensies van velgesondheid, insluitend porieë, plooie, pigmentasie, glans, fyn lyntjies, aknee en fermheid. Op grond van hierdie assesserings beveel die instrument 'n spesifieke versorgingsroetine aan en bied pasgemaakte produkaanbevelings oor sewe stadiums, van skoonmaak tot beskerming.

Hierdie innoverende hulpmiddel vereenvoudig die tradisionele veldiagnoseproses en stel gebruikers in staat om moeiteloos die aanbevole produkte direk vanaf Flipkart se velsorgkatalogus te koop. Met die Skin Analyzer-funksie kan klante vertroue hê in hul velsorgkeuses aangesien hulle pasgemaakte aanbevelings ontvang gebaseer op hul spesifieke velbehoeftes.

Die samewerking tussen Flipkart en ModiFace het indrukwekkende resultate opgelewer. Gebruikers wat met die Skin Analyzer interaksie het, spandeer gewoonlik gemiddeld sewe minute vanaf die aanvanklike assessering tot die ontvangs van produkaanbevelings. Dit dui daarop dat kliënte die ontleding en aanbevelings hoogs relevant en boeiend vind. Verder het Flipkart 'n toename van 21% in omskakeling ervaar op produkte wat met die Velanaliseerder geaktiveer is, wat die vinnige aanvaarding van die instrument en sy vermoë om gebruikersbelangstelling te vang, onderstreep.

Flipkart se verbintenis tot die benutting van volgende-gen tegnologie en ModiFace se kundigheid in skoonheid en tegnologie bring 'n kragtige instrument na vore wat die kliënt inkopie-ervaring verbeter. Deur data-gedrewe insigte met gevorderde KI-algoritmes te kombineer, beoog Flipkart om 'n meer ingeligte en persoonlike velsorgreis vir sy kliënte te bied.

[Oorspronklike artikelbron: (skakel)]