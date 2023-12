Vlugwaardin se raad vir hotelveiligheid

'n Lugwaardin het onlangs 'n wenk vir hotelgaste aangebied om hul veiligheid tydens hul verblyf te verseker. Esther Sturrus, 'n bemanningslid van die Nederlandse lugredery KLM, het hierdie raad gedeel in 'n video wat op TikTok geplaas is. Die voorstel is om 'n bottel onder die bed te gooi wanneer jy die hotelkamer binnekom, om vas te stel of iemand daaronder skuil.

Sturrus het beklemtoon dat toeriste kwesbaar kan wees vir oortreders en indringers, veral wanneer hulle op die grondvloer of in maklik toeganklike kamers bly. Deur te verseker dat die bottel van die ander kant af uitrol, kan gaste maklik kyk vir versteekte individue sonder om fisies onder die bed in te kyk.

Die video bevat ook bykomende wenke vir reisigers, soos doeltreffende maniere om toiletware te stoor, die gebruik van stoom uit die stort vir "droogskoonmaak" klere, en voorkoming van badkamerspieëls om op te stoom. Nog 'n video wat deur Sturrus opgelaai is, wat haar roetine beskryf wanneer sy 'n hotelkamer binnegaan, het aansienlike aandag gekry met byna 39 miljoen kyke sedert Oktober 2022.

TikTok-gebruikers het die raad van die lugwaardin geprys, met baie wat verbasing uitgespreek het oor die moontlikheid dat iemand onder hul bed wegkruip. Sommige het gevind dat die wenke ongelooflik nuttig is, en loof vlugkelners as ware helde wanneer dit kom by die deel van waardevolle reis-insigte.

Dit is nie die eerste keer dat Sturrus opslae maak met haar reiswenke nie. In April het sy aanbeveel om 'n skoen in die hotelkluis te los as 'n herinnering om alle besittings te neem voordat jy uitklok. Terwyl sommige van haar voorstelle goed ontvang is, het ander kritiek ondervind. Byvoorbeeld, in 'n vorige TikTok-video, het 'n gebruiker voorgestel om verskeie volledig terugbetaalbare kaartjies in dieselfde ry te koop en dit later terug te stuur om 'n hele ry vir hulself te verseker. Hierdie benadering is met gemengde menings begroet, met kommer oor oorboekte vlugte en etiese oorwegings.

Uiteindelik dien die lugwaardin se raad as 'n herinnering vir reisigers om waaksaam te bly en voorsorgmaatreëls te tref om hul persoonlike veiligheid en sekuriteit te verseker terwyl hulle op pad is.