Fitbit stel opwindende nuwe kenmerke vir app-opknapping vry

By

Fitbit, die bekende fiksheidsopsporingsmaatskappy, het onlangs 'n reeks opwindende opdaterings vir sy app-opknapping bekendgestel. Fitbit se jongste veranderinge, wat net voor die hoogs verwagte vrystelling van die Pixel Watch 2 aangekondig is, het ten doel om gebruikerservaring te verbeter en 'n meer omvattende fiksheidsopsporingsplatform te bied.

Een noemenswaardige toevoeging is die herinstelling van stapstrepe, 'n kenmerk wat deur iPhone-gebruikers geliefd is. Stapstrepe laat individue toe om die aantal opeenvolgende dae wat hulle hul fiksheidsdoelwitte bereik, na te spoor. Fitbit se besluit om hierdie funksie vir iOS-gebruikers terug te bring en dit vir die eerste keer op Android bekend te stel, kom in reaksie op gebruikerterugvoer, wat die maatskappy se verbintenis om aan klante se eise te voldoen, beklemtoon.

Nog 'n nuttige opdatering is die insluiting van toestelbatterypersentasie op die Vandag-oortjie. Terwyl gebruikers voorheen hul gekoppelde toestel se batterypersentasie kon sien deur hul pols te draai, bied hierdie nuwe toevoeging 'n geriefliker manier om batterylewe te monitor. Geleë in die boonste linkerhoek van die hoof Vandag-oortjie, verseker die batterypersentasie dat gebruikers ingelig word terwyl hulle deur die toepassing navigeer.

Fitbit het ook doelwitvieringe bekendgestel om gebruikers te motiveer en hul prestasies te erken. Wanneer individue hul daaglikse stapdoelwit bereik, vertoon die Fitbit-toepassing 'n feestelike animasie bo-aan die bladsy. Alhoewel hierdie kenmerk tans slegs op Android beskikbaar is, sal dit in die toekoms na iOS uitgebrei word.

Wat verpersoonliking betref, laat Fitbit gebruikers nou toe om 'n persoonlike fokus vir die dag te stel. Deur toegang tot die Vandag-bladsy en op die potloodikoon te tik, kan gebruikers kies uit voorafbepaalde fokusse of hul eie volledig aanpas. Hierdie toevoeging bied individue die buigsaamheid om hul fiksheidsopsporing-ervaring aan te pas volgens hul doelwitte en voorkeure.

Terwyl die iOS-opdatering (v4.04) wat hierdie veranderinge insluit reeds regstreeks is, moet Android-gebruikers dalk geduld aan die dag lê. Fitbit en Google stel tipies opdaterings geleidelik vry, so dit kan 'n paar dae neem voordat Android-gebruikers toegang tot hierdie nuwe kenmerke kan kry.

Veral, Fitbit se onlangse aankondiging het nie die hoogs verwagte donker modus genoem nie, alhoewel dit vir 'n Oktober-vrystelling verwys is. Gevolglik sal gebruikers op hoogte moet bly vir verdere opdaterings rakende die aankoms daarvan.

In die algemeen wys Fitbit se jongste app-opknapping die maatskappy se verbintenis tot die verbetering van gebruikerservaring en voldoening aan kliënte se eise. Met hierdie nuwe toevoegings kan fiksheidsentoesiaste hul fiksheidsreise verder verpersoonlik en gemotiveerd bly om hul doelwitte te bereik.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is stapstrepe in Fitbit? Stapstrepe verwys na die aantal opeenvolgende dae wat 'n individu hul fiksheidsdoelwitte bereik, hoofsaaklik gemeet deur stappe wat geneem is. Waar kan ek my toestel se batterypersentasie op die Fitbit-toepassing vind? Die toestel se batterypersentasie is in die boonste linkerhoek van die hoof Vandag-oortjie in die Fitbit-toepassing geleë. Is doelwitvieringe beskikbaar op beide iOS en Android? Tans is doelwitvieringe slegs op Android toeganklik, met planne om in die toekoms beskikbaarheid na iOS uit te brei. Hoe kan ek 'n pasgemaakte fokus vir die dag op Fitbit stel? Om 'n pasgemaakte fokus vir die dag op Fitbit te stel, gaan na die Vandag-bladsy in die toepassing en tik op die potloodikoon. Van daar af het u die opsie om uit voorafbepaalde fokusse te kies of u eie volledig aan te pas. Wanneer sal die donker modus op Fitbit beskikbaar wees? Fitbit het nie 'n spesifieke tydlyn verskaf vir die vrystelling van donker modus nie, hoewel dit in Oktober as 'n komende kenmerk genoem is.