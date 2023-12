Hallmark-fliek "Miracle in Bethlehem, Pa." Besprinkel Holiday Magic

By

In 'n hartroerende vakansieverhaal bied Hallmark Movies & Mysteries "Miracle in Bethlehem, Pa." die première op 21 Desember. Die film volg Mary Ann, 'n suksesvolle prokureur wat verlang om 'n kind aan te neem en die vreugdes van moederskap te ervaar. Gespeel deur Laura Vandervoort, vertrek Mary Ann op 'n reis na Bethlehem, PA, net voor Kersfees om haar nuwe bondeltjie vreugde te ontmoet.

’n Sneeustorm dwing Mary Ann en haar pasgebore dogter, Natalie, egter om hul reis huis toe te vertraag. Met geen blyplek nie, vind hulle skuiling in die spaarkamer van Joe, wie se suster, Frankie, 'n plaaslike herberg bestuur. Benjamin Ayres speel Joe, 'n vrygesel met 'n slordige huis. Soos Mary Ann en Natalie hulle in hul tydelike blyplek vestig, word hulle deel van Joe se vieringe voor die vakansie en smee 'n verbintenis wat bo verwagtinge gaan.

Te midde van hul gedeelde geloof, vertrou Mary Ann en Joe in mekaar oor persoonlike uitdagings wat hulle in die gesig staar. Mary Ann sukkel om haar besluit om 'n kind aan te neem aan haar sukkelende enkelma bekend te maak. Intussen deel Joe die emosionele impak van sy pa se onlangse heengaan, wat 'n leemte in sy lewe agterlaat. Soos hulle band verdiep, word hulle op verrassende maniere onverwagte seëninge vir mekaar.

Hoewel die fliek in Winnipeg, Manitoba, Kanada verfilm is, ontvang Bethlehem steeds die Hallmark-behandeling. Die stad se feestelike sjarme en vakansie-aktiwiteite word op Hallmark se Kersfees-webwerf ten toon gestel deur 'n regstreekse stroom van Hoofstraat. Van inkopies tot perde- en koetsritte kan kykers van regoor die wêreld 'n blik op Bethlehem se betowerende Kersfeesvieringe kry.

Met sy geloofsgebaseerde storievertelling en opregte oomblikke, Hallmark se "Miracle in Bethlehem, Pa." is gereed om vakansie-magie te sprinkel en die harte van kykers warm te maak hierdie seisoen.