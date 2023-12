Wetenskaplikes ontdek ongerepte versteende Megalodon-tand in die diepsee

’n Span oseanograwe en dierkundiges het ’n opwindende nuwe ontdekking gemaak—die eerste in situ-vonds van ’n gefossileerde megalodontand in die diepsee. Die wetenskaplikes, van verskeie instansies in die Verenigde State en Duitsland, het tydens 'n ekspedisie langs die kus van die Johnson-atol in die Stille Oseaan op die antieke haai-tand afgekom. Met behulp van 'n afstandbeheerde onderwaterrobot het die navorsers die seebodem ondersoek toe hulle die tand uit die sand sien uitsteek.

Wat hierdie ontdekking besonder merkwaardig maak, is die tand se uitstekende toestand. By nadere ondersoek in die laboratorium het die navorsers gevind dat die tand se getande rand byna ongerep was. Hulle skryf hierdie bewaring toe aan die ligging van die tand op die seebodem, waar sterk strome sedimentopbou voorkom. Gevolglik is die tand nie gegooi en getuimel nie, maar eerder stewig in sy oorspronklike posisie gebly.

Die megalodontand is tussen 63 en 68 millimeter lank, wat aandui dat dit nie van 'n buitengewoon groot haai af gekom het nie. Sy unieke posisie in die diepsee bied egter waardevolle insigte vir oseaanwetenskaplikes wat antieke seediere bestudeer. Die ontdekking daag vorige aannames oor die verspreiding van megalodontande uit en beklemtoon die belangrikheid daarvan om verskillende onderwateromgewings te verken.

Hierdie baanbrekende navorsing, gepubliseer in die joernaal Historical Biology, werp nuwe lig op die uitgestorwe spesies van megalodon en sy habitat. Die navorsers hoop dat verdere studies van gefossileerde tande in hul oorspronklike liggings sal bydra tot 'n dieper begrip van hierdie massiewe, kragtige roofdiere wat eens miljoene jare gelede in die oseane rondgedwaal het.