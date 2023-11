Die nuwe Firefox-vrystelling: 'n verfrissende hupstoot vir privaatheid en funksionaliteit

As jy gretig gewag het op die nuutste opdatering van die oopbron-webblaaier Firefox, maak gereed om beïndruk te word. Die komende vrystelling beloof nie net verbeterde privaatheidskenmerke nie, maar ook 'n magdom opwindende verbeterings wat jou blaai-ervaring sal verhoog.

Een van die opvallende toevoegings is die webwerf Privaatheid Voorkeure opsie, gevind in die Privaatheid en sekuriteit instellings. Hierdie nuwe kenmerk bemagtig gebruikers om te bepaal of webwerwe hul persoonlike data kan verkoop of deel. Deur hierdie instelling te aktiveer, kan jy bykomende gemoedsrus geniet, met die wete dat jou blaaisessie-inligting nie uitgebuit sal word nie.

Daarbenewens het Mozilla die Global Privacy Control (GPC) geïmplementeer, 'n outomatiese meganisme wat webwerwe in kennis stel om nie jou blaai-inligting oor verskeie jurisdiksies te verkoop of te deel nie. GPC funksioneer as 'n kragtige "Moenie verkoop nie"-instrument in state soos Kalifornië, Colorado en Connecticut. Dit fasiliteer ook opt-out vermoëns vir geteikende advertensies en beperk die verkoop of deel van persoonlike data in verskeie streke, insluitend die EU, die Verenigde Koninkryk, Nevada, Utah en Virginia.

Maar dit is nie al wat Firefox vir sy gebruikers in die vooruitsig het nie. Die komende opdatering, gemerk Firefox 120, sluit 'n reeks opwindende kenmerke in wat ontwerp is om funksionaliteit en gebruikerservaring te verbeter. Hier is 'n paar noemenswaardige insluitings:

1. Gestroomlynde data-invoer: Ubuntu Linux-gebruikers kan nou naatloos data vanaf Chromium invoer, geïnstalleer via Snap, wat versoenbaarheid en gerief uitbrei.

2. Vanlyn blaai-emulasie: Gebruikers kan 'n nuwe devtool-funksie gebruik wat vanlyn blaai simuleer, wat ononderbroke produktiwiteit moontlik maak.

3. Versterkte sekuriteit: Firefox integreer nou TLS-trustankers vanaf die bedryfstelsel se wortelwinkel, wat sekuriteitsmaatreëls versterk. Hierdie kenmerk sal by verstek geaktiveer word op Windows, MacOS en Android, met die opsie om dit te deaktiveer in die Voorkeure-kieslys.

4. Verbeterde geloofsbriewebestuur: Sleutelbordkortpaaie is ingestel om die redigering en uitvee van geloofsbriewe op about:logins te stroomlyn, wat die proses doeltreffender maak.

5. Verfynde privaatheidkenmerke: Firefox prioritiseer gebruikersprivaatheid deur verbeterings aan private vensters bekend te stel en die ETP-Streng privaatheidkonfigurasie in te sluit, wat verbeterde beskerming teen vingerafdrukke bied.

6. Geoptimaliseerde kykervaring: Prent-in-prent-modus is verfyn, terwyl 'n nuwe hoek-knip-funksie spesifiek vir die Linux- en Windows-weergawes bekendgestel is, wat 'n naatlose multitasking-ervaring bied.

Vrae:

V: Wanneer sal die nuwe Firefox-weergawe beskikbaar wees vir aflaai?

A: Die amptelike vrystellingsdatum vir Firefox 120 is vasgestel vir 21 November 2023. Jy kan dit aflaai vanaf die amptelike Firefox-webwerf.

Met die komende Firefox-vrystelling kan gebruikers 'n beduidende sprong vorentoe verwag in hul blaai-privaatheid, sekuriteit en funksionaliteit. Omhels die komende opdatering en geniet 'n selfs meer aangename en veilige aanlyn ervaring met Firefox 120.