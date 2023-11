Nuwe omskakelaars en kabels wek kommer vir 12VHPWR-koppelaars

'n Vloed van twyfelagtige 16-pen kabels en omsetters het onlangs die mark oorstroom, en Akasa het by die neiging aangesluit met sy vrystelling van twee nuwe omsetters, die 'G-Nexus P24' reghoekige adapter en die 'G-Nexus PX24' kabel adapter. Hierdie produkte beweer dat hulle verouderde kragtoevoerverbindings omskep in 'n PCIe 5.0-standaard 12VHPWR PCIe 12+4P-aansluiting wat tot 600W vir die RTX 40-reeks-kaarte kan ondersteun. Die gebrek aan gedetailleerde inligting rondom hierdie omsetters en kabels wek egter kommer oor hul betroubaarheid en veiligheid.

Die kwessie van swak gedokumenteerde en onbetroubare 12VHPWR-omsetters en uitbreidings is nie beperk tot Akasa nie; talle minder bekende maatskappye bied ook hierdie produkte aan, soos onder andere Sirlyr, Ezdiy-Fab, Mod-DIY, Joyjom en CY. Die gebrek aan kritieke inligting van hierdie verskaffers laat verbruikers die risiko om toerusting te koop wat skade kan veroorsaak of nie aan hul behoeftes voldoen nie.

Deur hierdie nuwe omsetters en kabels bekend te stel, voeg vervaardigers nog 'n potensiële punt van mislukking by vir die reeds swak 12VHPWR-verbindings. Akasa, byvoorbeeld, versuim om te verduidelik hoe sy produkte die hoë kragvereistes van moderne GPU's ondersteun deur kabels te gebruik wat vir baie laer wattage gegradeer is. Hierdie gebrek aan deursigtigheid is kommerwekkend en laat verbruikers wonder oor die veiligheid en betroubaarheid van hierdie produkte.

Om potensiële skade en waarborgkwessies te vermy, word dit aanbeveel om goedgekeurde kabels en omskakelaars te gebruik wat deur betroubare GPU-vervaardigers verskaf word. Die gebruik van onbetroubare en ongesertifiseerde kabels en adapters verhoog die risiko van mislukking aansienlik, wat moontlik lei tot duur herstelwerk en vernietigde waarborge.

FAQ

V: Voldoen die Akasa-omsetters aan die PCIe 5.0-standaard?

A: Alhoewel Akasa nie uitdruklik aanspraak maak op voldoening aan die PCIe 5.0-standaard nie, maak baie kabelvervaardigers wel hierdie aanspraak. Die gebrek aan gedetailleerde inligting laat egter twyfel ontstaan ​​oor hul nakoming.

V: Kan ek hierdie omskakelaars met my RTX 40-reeks kaart gebruik?

A: Dit is onseker of hierdie omsetters die hoë kragvereistes van RTX 40-reeks kaarte betroubaar kan ondersteun. Dit word aanbeveel om goedgekeurde kabels en omskakelaars te gebruik wat deur betroubare GPU-vervaardigers verskaf word.

V: Wat moet ek doen as ek 'n fout met hierdie omsetters of kabels ervaar?

A: Om ondersteuning vir waarborg-eise te soek, kan uitdagend wees, aangesien GPU-vervaardigers kan argumenteer dat die gebruik van ongesertifiseerde kabels bykomende punte van mislukking inbring en die waarborg ongeldig maak. Dit is van kardinale belang om versigtig te wees wanneer hierdie produkte gebruik word om die risiko van mislukkings te verminder.