Ferrari het dit weer gedoen. Die bekendstelling van die SF90 XX, 'n motor wat ingestel is om die grense van spoed en werkverrigting te herdefinieer. Met 'n 1,016 90 bhp is hierdie dier gereed om elke rondte wat hy teëkom, te oorheers. Maar wat die SFXNUMX XX werklik van sy voorgangers onderskei, is sy padwettige status, wat dit die eerste XX-motor maak wat oral bestuur kan word.

Deur die SF90 XX-pad wettig te maak, het Ferrari 'n hele nuwe wêreld van moontlikhede oopgemaak. Dit verbreed nie net die mark vir hierdie ongelooflike masjien nie, maar dit beteken ook dat entoesiaste die opwinding kan geniet om 'n baangefokusde motor op openbare paaie te besit en te bestuur. Om padwettig te wees kom egter met sekere kompromieë. Die SF90 XX weeg 1,560 XNUMX kg droog in, aansienlik meer as sy baan-net eweknie, die FXX K. Hierdie ekstra gewig is te danke aan die nodige komponente vir padgebruik, soos ligte en 'n meer aansienlike onderstel.

So, hoekom het Ferrari die SF90 XX-pad wettig gemaak? Dit is eenvoudig: hulle kan meer daarvan verkoop. Deur hierdie beperkte uitgawe-motor toeganklik te maak vir 'n wyer gehoor, verseker Ferrari dat die vraag na die SF90 XX hoog bly. Boonop maak die pad-weergawe 'n hoër pryspunt moontlik, met die Stradale wat by £673,584 begin en die Spider by £730,000. In vergelyking is die basis SF90 slegs £376k.

Met verbeterings in krag, gewig en aërodinamika verskuif die SF90 XX die grense selfs verder. Die dubbelturbo-V8-enjin lewer 'n verbysterende 786 bhp, terwyl die elektriese motors 'n bykomende 230 bhp lewer. Die resultaat is 'n motor wat van 0-62 mph in net 2.3 sekondes kan ry.

Alhoewel die SF90 XX dalk nie die ligste of die mees ekstreme baanmotor daar buite is nie, blink hy uit op ander gebiede. Ferrari het aansienlike vordering in aerodinamika gemaak, met 'n totale afwaartse krag van 530 kg teen 155 mph. Die slim ontwerpelemente, soos enjinkap-openings en optimaal geplaasde vlerke, verseker dat die SF90 XX die mees aërodinamies doeltreffende Ferrari-padmotor tot nog toe is.

Wat hantering betref, skep die SF90 XX 'n balans tussen gemak en werkverrigting. Die sagte vering maak voorsiening vir 'n soepel rit, terwyl dit steeds uitstekende traksie op die baan behou. Alhoewel dit nie op openbare paaie getoets is nie, word daar verwag dat die SF90 XX 'n gemaklike en gladde bestuurservaring soortgelyk aan dié van 'n GT-motor sal lewer.

Ten slotte, die SF90 XX is 'n speletjie-wisselaar vir Ferrari. Met sy padwetlike status, ongelooflike werkverrigting en innoverende ontwerp, is hierdie motor gereed om beide die pad en die baan te oorheers. So, gordel vas en maak gereed om die opwinding van 'n leeftyd agter die stuur van die SF90 XX te ervaar.

Algemene vrae (FAQ)

Wat onderskei die SF90 XX van ander XX-modelle?

Die SF90 XX is die eerste XX-motor wat padwettig is, sodat entoesiaste dit op openbare paaie kan bestuur.

Hoekom het Ferrari die SF90 XX-pad wettig gemaak?

Deur die SF90 XX-pad wettig te maak, kan Ferrari 'n groter aantal motors verkoop en die eksklusiwiteit en wenslikheid van die model verhoog.

Wat is die belangrikste veranderinge in die SF90 XX in vergelyking met die gewone SF90?

Die SF90 XX het meer krag, minder gewig en verbeterde aërodinamika, wat dit selfs meer baangefokus en prestasiegeoriënteerd maak.

Is die SF90 XX gemaklik om op die pad te ry?

Terwyl die SF90 XX nie op openbare paaie getoets is nie, word verwag dat dit 'n gemaklike en gladde bestuurservaring soortgelyk aan dié van 'n GT-motor sal bied.