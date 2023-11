Ferrari gee prioriteit aan veiligheid en prestasie by Brasiliaanse Grand Prix

Ferrari, wat probeer om 'n herhaling van hul diskwalifikasie by die Verenigde State se Grand Prix te vermy, het aanpassings aan hul SF-23's vir die Brasiliaanse Grand Prix gemaak. Die span het die ryhoogte van hul motors verhoog in 'n poging om aan die vereiste 9 mm-glymeting te voldoen en voldoening aan regulasies te verseker.

Nadat die gly van Charles Leclerc se motor in die Amerikaanse Grand Prix nie die vereiste afmetings bereik het nie, het Ferrari 'n versigtige benadering voor die Brasiliaanse ren gevolg. Mercedes het 'n soortgelyke lot in die gesig gestaar toe Lewis Hamilton ook vir dieselfde oortreding gediskwalifiseer is. Albei spanne het die probleem toegeskryf aan die stamperige Circuit of the Americas en die beperkte oefentyd tydens die Sprint-formaat.

Ferrari se sportdirekteur, Diego Ioverno, het erken dat die span in Austin onkant gevang is, maar het sedertdien die situasie ontleed en gebiede vir verbetering geïdentifiseer. Ioverno het die span se toewyding beklemtoon om uit vorige foute te leer en vorentoe te beweeg.

Terwyl hy veiligheid prioritiseer, verstaan ​​Ferrari dat daar 'n kompromis met prestasie kan wees. Deur te kies vir 'n effens hoër rithoogte, poog die span om 'n balans te vind wat die risiko van diskwalifikasie verminder sonder om hul mededingende voordeel te benadeel.

In Vrydag se kwalifiseringsessie by Interlagos het dit gelyk of die aanpassings vir Ferrari vrugte afgewerp het. Charles Leclerc het 'n tweede plek op die rooster behaal, terwyl Carlos Sainz 'n gerespekteerde sewende plek behaal het. Ongunstige weerstoestande het egter die sessie skielik gestop, wat die span gretig gelaat het om hul prestasie op die wedrendag te bewys.

Ferrari se proaktiewe benadering tot veiligheid demonstreer hul toewyding om aan regulasies te voldoen terwyl hulle daarna streef om mededingend te bly. Soos die finale Sprint van die seisoen nader kom, sal alle oë op die span wees om te sien of hul aanpassings die gewenste resultate oplewer.

FAQ

Hoekom het Ferrari die ryhoogte van hul motors verhoog?

Ferrari het die rithoogte verhoog om 'n herhaling van hul diskwalifikasie by die Verenigde State se Grand Prix te vermy. Die gly van Charles Leclerc se motor het nie die vereiste meting bereik nie, wat tot sy diskwalifikasie gelei het en die span aangespoor het om aanpassings te maak.

Wat het die diskwalifikasie by die Amerikaanse Grand Prix veroorsaak?

Die diskwalifikasie van Ferrari en Mercedes by die Amerikaanse Grand Prix is ​​toegeskryf aan hul motors se gly wat minder as die vereiste 9 mm gemeet het. Albei spanne het die stamperige Circuit of the Americas en die beperkte oefentyd as gevolg van die Sprint-formaat as bydraende faktore genoem.

Hoe het Ferrari op die diskwalifikasie gereageer?

Ferrari se sportdirekteur, Diego Ioverno, het die span se toesig in Austin erken en die gebeure van daardie naweek hersien. Hulle het toepaslike aanpassings gemaak en 'n vasbeslotenheid uitgespreek om 'n soortgelyke situasie in die toekoms te vermy.

Het die aanpassings ’n impak gehad op Ferrari se prestasie in die kwalifikasie vir die Brasiliaanse Grand Prix?

Ferrari se aanpassings het blykbaar 'n positiewe impak tydens Vrydag se kwalifiserende sessie gehad. Charles Leclerc het die tweede plek op die rooster behaal, wat die span se vermoë demonstreer om veiligheid en prestasie te balanseer. Ongunstige weerstoestande het egter die sessie voortydig gestop, wat die span gretig gelaat het om hulself in die wedloop te bewys.