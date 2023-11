Soogkuddes: Optimalisering van teling en vrugbaarheid

Soogkuddes en melkkuddes het verskillende oorwegings wanneer dit kom by teling en vrugbaarheid. Terwyl melkkoeie tipies op 'n konsekwente dieet is en noukeurig gemonitor word vir melkprestasie, kan daar meer variasie in die vlak van voeding vir soogkuddes wees. Namate herfskalf naderkom, is dit belangrik vir soogkuddes om 'n gepaste dieet op te stel wat kalfgrootmaak en doeltreffende teling ondersteun.

Om suksesvolle teling te verseker, is dit van kardinale belang om nodige take soos stertknip, dosering, ontluising en hoefversorging te voltooi voordat kunsmatige inseminasie (KI) of die bul ingestel word. Deur hierdie take vooraf te versorg, kan die fokus op teling wees wanneer die tyd aanbreek.

Een uitdaging in die beplanning vir teling is die bekendstelling van 'n nuwe teelindeks deur die ICBF. Dit is wys om die aankoop van strooitjies uit te stel tot ná 21 November wanneer die nuwe indeks vrygestel word. Dit verseker dat die gekose strooitjies ooreenstem met die verlangde teeldoelwitte.

Die kwaliteit van kuilvoer speel 'n beduidende rol in die voeding van soogkoeie. Indien kragvoer nie gevoer word nie, kan hoëgehalte kuilvoer met 'n droëmateriaalverteerbaarheid (DMD) van 70 of hoër voldoende wees. Baie kuilvoere skiet egter tekort aan hierdie punt, wat byvoeding vereis. Soogkoeie het genoeg energie nodig om melk te produseer vir kalfgrootmaak en om hul eie kondisie vir suksesvolle teling te handhaaf.

Behoorlike hitte-opsporing is noodsaaklik om vrugbaarheid te maksimeer. Of dit nou KI of 'n veebul gebruik, die hou van rekords van waargenome hitte help om koeie te identifiseer wat ingryping mag vereis. Hittebespeuringshulpmiddels soos stertverf, krapblokkies en die gebruik van gevasektomiseerde bulle kan akkuraatheid verbeter. Hitte- en gesondheidsmoniteringstelsels word ook gewild onder soogkuddes, veral vir diegene wat van die plaas af werk en steeds KI wil gebruik.

Verder is dit noodsaaklik om KI-bulle te selekteer op grond van die teikenmark en gewenste kalwingsgemak. Die keuse van vaars moet ooreenstem met die teeldoelwitte en die vlak van intervensie wat tydens kalwing verskaf kan word.

Die optimalisering van teling en vrugbaarheid in soogkuddes vereis noukeurige bestuur van voeding, hitte-opsporing en bulseleksie. Deur strategieë wat vir individuele kuddes aangepas is, te implementeer, kan boere die kanse op suksesvolle teeluitkomste verhoog.

Algemene vrae

1. Hoe kan ek die vrugbaarheid van my soogkoeie verseker?

Om vrugbaarheid te verseker, is dit belangrik om soogkoeie van 'n geskikte dieet te voorsien wat voldoende energie vir melkproduksie en liggaamskondisieinstandhouding insluit. Gereelde monitering, akkurate hitte-opsporing en behoorlike ingryping vir koeie wat nie fietsry nie, is ook van kardinale belang.

2. Wat is sommige hittebespeuringshulpmiddels vir soogkuddes?

Hitte-opsporingshulpmiddels soos stertverf, krapblokkies en gevasektomiseerde bulle kan help om koeie in hitte te identifiseer. Hierdie hulpmiddels kan beide binne en buite gebruik word om akkuraatheid in die opsporing van hitte te verbeter en teling te optimaliseer.

3. Moet ek die aankoop van strooitjies uitstel tot nadat die nuwe teelindeks vrygestel is?

Dit is raadsaam om te wag tot na die vrystelling van die nuwe teelindeks om te verseker dat die aangekoopte strooitjies by die verlangde teeldoelwitte pas. Dit stel boere in staat om ingeligte keuses te maak op grond van die mees onlangse inligting.

4. Hoe kies ek KI-bulle vir my soogkudde?

Die seleksie van KI-bulle moet die teikenmark vir nageslag en die verlangde vlak van kalwingsgemak in ag neem. Dit is belangrik om vaars te kies wat ooreenstem met teeldoelwitte en die vlak van intervensie wat tydens kalwing verskaf kan word.