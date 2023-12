Washington State skiet tekort in 'n hoëspoedspoortoelaebod

Washington State was onsuksesvol in sy poging om 'n groter $198 miljoen-toekenning te verseker om hoëspoed-spoorbeplanning te bevorder. Die Federal Railroad Administration (FRA) het onlangs sy keuse van spoorprojekte aangekondig vir befondsing deur president Biden se 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act, en Washington State se voorstelle was nie onder die gekose projekte nie. Die staat het egter federale steun ontvang vir sy Amtrak Cascades-verbeterings en die nuwe Cascadia Ultra High-Speed ​​Ground Transportation-korridor.

Terwyl die toekenningsbedrag relatief klein is, kan dit toekomstige federale ondersteuning vir hoëspoed-spoor in die streek aandui. Plaaslike amptenare en korporatiewe leiers het belangstelling uitgespreek om Seattle, Portland en Vancouver, British Columbia met 'n hoëspoed-spoornetwerk te verbind. Die FRA se keuse van die Cascadia-hoëspoedspoorkorridor vir sy korridoridentifikasie- en ontwikkelingsprogram toon 'n sterk belangstelling om sulke projekte te ondersteun.

Washington State se departement van vervoer (WSDOT) sal tot $1 miljoen se toelaes van die FRA ontvang om voort te gaan met die beplanning van infrastruktuurverbeterings en uitgebreide frekwensies vir Amtrak Cascades. Die departement werk ook aktief aan sy hoëspoed-spoorplanne, wat koeëltreine na die Cascadia-streek kan bring, wat groot stede tussen Vancouver, British Columbia en Portland verbind.

Alhoewel die staat Washington nie die gewenste toekenning vir dieper beplanning en vroeë ontwerpwerk verkry het nie, sal deelname aan die Corridor ID-program die Cascadia-hoëspoedspoorprojek posisioneer om meer mededingend te wees in toekomstige befondsingsiklusse.

Benewens die staat Washington, sal die Big Sky Passenger Rail Authority in Montana ook toelaes ontvang om die beplanning van die herstel van die Noordkus Hiawatha-langafstanddiens te ondersteun. Hierdie diens sou Chicago weer met Seattle of Portland verbind en sou deur verskeie state gaan, insluitend Idaho, Montana en Noord-Dakota.

Terwyl Washington State se bod te kort geskiet het, dui die federale steun wat vir sy spoorprojekte ontvang is en insluiting in die Corridor ID-program die potensiaal vir beduidende vooruitgang in hoëspoedspoor in die Stille Oseaan Noordwes-streek in die toekoms.